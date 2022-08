Oroscopo Branko 1 settembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko giovedì 1 settembre 2022. Sembrava così lontano invece ecco che il mese di settembre — tra la nostalgia per la fine delle vacanze e gli strascichi delle giornate al mare — fa il suo glorioso ingresso! Oggi è giovedì e la voglia di godersi il fine settimana comincia davvero a farsi sentire. Com’è stato il rientro dalle vacanze, siete pronti per ricominciare la routine lavorativa e di studio? In ogni caso, scommetto che non vedete l’ora di sapere come andrà questa giornata e soprattutto quali saranno i segni più fortunati dello zodiaco. Ci saranno novità in amore? E sul lavoro? Ma non indugiamo oltre e scopriamolo con le previsioni dell’amato e seguitissimo astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Buon inizio di settembre cari nati sotto il segno dell’Ariete! Quest’oggi la giornata parte in maniera decisamente grintosa: hai energia da vendere, capi e referenti ti vedranno sotto un’ottima luce!

‎Oroscopo Branko Toro: Bello questo cielo per i sentimenti, se sei solo faresti bene a guardarti attorno, sarebbe davvero un peccato sprecare il fascino che caratterizza il tuo essere in queste giornate di fine estate.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Cielo interessante per i liberi professionisti, sul tavolo ci sono diversi progetti e sta a te barcamenarti tra le offerte alla ricerca della soluzione maggiormente adatta alle tue esigenze.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Sul lavoro ultimamente ci sono stati dei cambiamenti e talvolta è come se faticassi a tenere il passo. Cerca di fare le cose in modo graduale e vedrai che tutto andrà per il verso giusto!

Oroscopo Branko Leone: Sei un segno determinato ed ambizioso: sai dove vuoi andare e cosa fare per ottenerlo! Belle novità in arrivo per i liberi professionisti, favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Branko Vergine: Sono giorni concitati, hai tante cose ed arrivi a casa stanco. Cerca di ritagliarti del tempo per te e se necessario delega alcuni compiti a persone che stimi e delle quali ti fidi.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Bel cielo per i sentimenti, per le coppie di lunga data non escludo la possibilità di importanti eventi. L’autunno sarà foriero di interessanti e frizzanti novità!

‎Oroscopo Branko Scorpione: È un cielo che invita alla prudenza: quest’oggi non strafare ma concentrati solo sulle cose davvero importanti, recupero già da questa sera.

‎Oroscopo Branko Sagittario: Stelle promettenti per l’amore, se di recente hai fatto la conoscenza di una persona carina coltiva il rapporto, potresti rimanerne piacevolmente sorpreso.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Bello questo cielo per le coppie, ultimamente hai ritrovato una certa complicità e questo ti porta ad essere più rilassato. Sul lavoro c’è aria di cambiamento, sii ricettivo.

Oroscopo Branko Acquario: Stelle intriganti per l’amore, se sei solo non perdere l’occasione per fare nuove conoscenze. Un’ affettuosa amicizia potrebbe in realtà rivelarsi qualcosa di più!

Oroscopo Branko Pesci: Vorresti maggiori certezze in amore e se ultimamente hai catturato l’attenzione di qualcuno non sei pienamente convinto sul da farsi. Cerca di fare chiarezza in te stesso stabilendo una scala di priorità.