Oroscopo Branko 10 agosto 2022: le previsioni per San Lorenzo segno per segno

Oroscopo Branko mercoledì 10 agosto 2022. Oggi è un giorno speciale: è San Lorenzo. Quindi, è la notte delle stelle cadenti, del romanticismo e dei desideri che possono diventare realtà. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa calda giornata di agosto? Ci saranno segni davvero più fortunati di altri o bisognerà pazientare ancora un po’ sul fronte sentimentale? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Cerca di seguire il tuo istinto: non sbaglierai. Hai bisogno, però, di riposarti, di staccare un po’ la spina dalla quotidianità perché il nervosismo è nell’aria!

Oroscopo Branko Toro: Occhio ai ritorni dal passato perché potrebbe esserci un ex pronto a bussare alla tua porta. Cerca di controllare le emozioni, di non lasciarti andare e seguire sempre l’istinto!

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi bisogna concentrarsi sugli obiettivi, su quello che è davvero importante nella tua vita. Bene la sfera finanziaria, continua così!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi tutto procede a gonfie vele, ma bisogna essere pazienti perché i danni sono dietro l’angolo. Meglio non essere goffi!

Oroscopo Branko Leone: Finalmente sei tu il protagonista della tua vita: i riflettori sono puntati su di te, sui tuoi desideri. Unico consiglio: evita le discussioni!

Oroscopo Branko Vergine: Se hai un problema non devi avere paura di chiedere aiuto a chi ti sta vicino, a chi ti vuole davvero bene. Occhio alla salute: forse devi rafforzare un po’ le ossa, ne hai bisogno!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei fortunato e forse è arrivato anche il momento di fare un investimento. Occhio alla salute, forse devi lasciare alle spalle le cattive abitudini e seguire una dieta!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sei serio e positivo, quindi tutto procede a gonfie vele. Che ne dici di circondarti dall’affetto e pianificare la tua giornata?

Oroscopo Branko Sagittario: Bene, stanno per arrivare ottime notizie e questo ti rende felice. Dal punto di vista fisico, meglio bere di più per non affaticarti!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Se non sei sicuro di qualcosa meglio mantenere la calma e non iniziare nuovi progetti. Hai bisogno di evadere dalla quotidianità, di liberare la mente dai brutti pensieri e dalle responsabilità!

Oroscopo Branko Acquario: Nuove opportunità in arrivo, ma mi raccomando: massima cautela in tutto. E occhio al fisico: fai bene a fare sport, ma attenzione ai falsi movimenti!

Oroscopo Branko Pesci: Sei un po’ nervoso, non riesci a capire bene in quale direzione andare. E questo ti agita. Che ne dici di scaricare un po’ facendo sport?