Oroscopo Branko 10 novembre 2022: quali sono i segni fortunati di giovedì?

Oroscopo Branko giovedì 10 novembre 2022. E anche questa settimana, tempo al tempo, sta giungendo al capolinea. Siamo già a giovedì, il fine settimana si avvicina e nell’aria inizia già a sentirsi il Natale: molte città, infatti, sono già addobbate a festa. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte sentimentale e lavorativo? Ci saranno segni più fortunati di altri o qualcuno dovrà pazientare un po’ prima di poter dire quello che pensa e proporre agli altri le proprie idee, che potrebbero essere vincenti? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 10 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Non devi alimentare le polemiche, devi mantenere la calma e fare attenzione a quello che dici. Le parole, spesso pungenti, possono ferire, quindi meglio trovare un equilibrio e ascoltare di più!

‎Oroscopo Branko Toro: Sei finalmente libero di dire quello che pensi, senza paura. Bene l’amore, l’energia non ti manca: ti stai facendo conoscere per quello che sei. E chi ti sta vicino ti apprezza!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei un po’ prepotente perché pensi di valere tanto. Non essere così presuntuoso, impara a mantenere la calma. Occhio alla salute perché la forma fisica è buona, quella psicologica non tanto! E hai bisogno di rilassarti!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Oggi sei sensibile, empatico, comprensibile e hai voglia di lasciarti andare all’amore. Basta con l’ansia e l’angoscia e con quel passato che bussa alla tua porta: devi andare avanti e fare il pieno di energia!

Oroscopo Branko Leone: Sei molto ingenuo, credi a tutto e ti fidi di tutti. Ma devi ascoltare gli altri, capire le intenzioni che hanno. Bene la forma fisica, ma occhio agli eccessi!

Oroscopo Branko Vergine: Tutto attorno a te sta procedendo velocemente, ma tu sai come mantenere il passo. Sei felice, hai ritrovato l’equilibrio. Unico consiglio: cerca di fare sport, ti aiuterà e ti solleverà il morale!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Il cielo attorno a te ti sorride, ma devi mantenere la calma e capire che non puoi fare troppe cose contemporaneamente. La direzione, in ogni caso, è quella corretta: vai avanti così!

Oroscopo Branko Scorpione: Sei al centro dell’attenzione e con questo modo di fare non hai certo difficoltà a convincere chi ti sta vicino a stare con te. Occhio alle discussioni, non puoi sprecare energia: devi mantenere la calma ed essere prudente!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Oggi dovrai dedicare il tuo tempo alla famiglia, alla casa. E a prenderti cura di te stesso. Occhio agli sforzi fisici, devi concentrarti su quello che è davvero prioritario nella tua vita!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: La fortuna è dalla tua parte, ma devi iniziare a prendere in considerazione un investimento. Bene l’amore, ma occhio alla dieta: non devi esagerare con i dolci!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi hai voglia di andare oltre, di superare il passato e di sfruttare l’energia che hai. Però devi anche essere cauto e non usare la fretta: la calma è la virtù dei forti!

Oroscopo Branko Pesci: Le idee ci sono, hai tanti progetti e la fortuna è dalla tua parte. Devi solo pianificare tutto al meglio. Occhio alla dieta e alla forma fisica: fai sport e mangia verdure, ti faranno bene e sono salutari!