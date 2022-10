Oroscopo Branko 10 ottobre 2022: le previsioni (amore e lavoro) di lunedì

Oroscopo Branko lunedì 10 ottobre 2022. Il weekend è ormai alle spalle e ci tocca iniziare una nuova settimana di ottobre, tra impegni, progetti tra portare a termine, esami, tanto studio. Insomma, la solita quotidianità che torna a fare capolino nelle nostre vite. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Si inizierà col ‘botto’ o a rallentatore e le sorprese arriveranno col tempo? Sul fronte lavorativo ci saranno per tutti belle opportunità da cogliere al volo? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi riceverai una bella sorpresa, ma devi mantenere la calma, essere paziente e proiettarti verso il futuro. Bene la forma fisica!

‎Oroscopo Branko Toro: Hai voglia di evadere dalla routine di tutti i giorni, ma oggi è meglio tenere a bada l’istinto. Bene la crescita intellettuale, continua così!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Bene il rapporto con i colleghi sul lavoro, ma cerca di non essere frettoloso e di non giudicare subito. Sei stanco, quello sì: hai bisogno di riposarti!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Oggi sei di buon umore, sei entusiasta, allegra e i rapporti con gli altri sono positivi. Devi, però, rilassarti un po’ di più e ascoltare il tuo corpo!

Oroscopo Branko Leone: Oggi, più che mai, senti la necessità di evadere, di staccare la spina dalla quotidianità. Che ne dici di prendere una pausa per ricaricare un po’ le batterie e tornare più forte di prima?

Oroscopo Branko Vergine: Oggi riuscirai a parlare a chi ami senza freni e verrai ascoltato. Finalmente hai ritrovato la giusta serenità, ma non dimenticare che devi essere anche razionale!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei felice, di ottimo umore e comprensivo con chi ti sta vicino. Insomma, stai gestendo tutto alla grande!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sei un po’ stanco, impaziente, ma non cadere nella trappola di chi ti vuole far stare male. Devi andare oltre, pensare positivo!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Devi raggiungere un equilibrio nella tua vita: ora tutto attorno a te sta vacillando. Quali sono i tuoi obiettivi? Cerca di capirlo, poi potrai raggiungerli!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei un po’ troppo sulla difensiva e sbagli, devi capire le battute e gli scherzi degli altri. L’energia c’è, usala bene!

Oroscopo Branko Acquario: Stai pensando al futuro e questa volta senza immaginare. Bene la forma fisica, devi solo pianificare al meglio le tue giornate lavorative!

Oroscopo Branko Pesci: Stai cercando di tendere una mano a chi, forse, non è così pronto ad essere aiutato. Quindi, non ti arrabbiare, non è colpa tua!