Oroscopo Branko 11 dicembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko domenica 11 dicembre 2022. La festa dell’Immacolata è ormai un lontano ricordo ed oggi è già domenica! L’aria natalizia comincia a farsi sentire e sono davvero numerose le attività che pullulano in ogni angolo d’Italia: luminarie, mercatini, eventi per i più piccoli, c’è solo l’imbarazzo della scelta! Cosa farete in questa domenica, resterete al caldo a casa oppure metterete il naso fuori? Qualunque cosa decidiate di fare scommetto che siete tutti curiosi di sapere come andrà questo sabato dal punto di vista lavorativo e sentimentale! Ci saranno segni più fortunati di altri? Qualcuno farà un incontro speciale e imprevisto? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato, e sempre puntuale, astrologo Branko!

Oroscopo 2023 Branko, le previsioni (amore e lavoro) per tutti i segni: la classifica del prossimo anno

Oroscopo Branko 11 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata ha una marcia in più! La tua grinta non passerà inosservata, mettendoti in una positiva luce con amici e colleghi!

Oroscopo Branko Toro: Bello questo cielo per i single, se ti interessa una persona cosa aspetti a farti avanti? Sul lavoro qualcosa si sta muovendo e sarà possibile definire meglio i termini di un accordo.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Oggi l’umore è altalenante, se con il partner c’è qualcosa che non va è meglio essere chiari. Attenzione alle polemiche, in questa domenica i nodi verranno al pettine.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: È un cielo che richiede maggiore attenzione quello di oggi, ultimamente sei parecchio suscettibile. In famiglia c’è qualche contrattempo da risolvere.

Oroscopo Branko Leone: Se sei in coppia da tempo non escludo la possibilità di progettare qualcosa di importante per il futuro. Sul lavoro favoriti i liberi professionisti.

Oroscopo Branko Vergine: Cielo interessante se vuoi rimettere in moto il cuore, se sei single non chiuderti in casa! Sul lavoro è tempo di mettere nero su bianco quali sono le tue priorità ed agire di conseguenza.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi potresti fare un incontro fortunato, chissà che dietro un’amicizia non si nasconda in realtà dell’altro. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire ma il tuo impegno verrà ricompensat0.

Oroscopo Branko Scorpione: Quest’oggi in amore potresti dare adito a qualche polemica di troppo, attenzione alle parole, pensa fino a dieci prima di esporti.

Oroscopo Branko Sagittario: Cielo interessante per mettersi in gioco e pianificare un’attività che prenderà il via nel corso dei prossimi mesi. In amore gli incontri sono favoriti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: In amore finalmente c’è maggiore serenità ma cerca di essere più tollerante con il partner, perché non organizzi qualcosa di piacevole insieme?

Oroscopo Branko Acquario: Stelle interessanti per i single, se sei solo guardati attorno! Sul lavoro la stanchezza si farà sentire ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Branko Pesci: Questa domenica è positiva. Un graduale recupero sta investendo il tuo segno, buone occasioni per i single che vogliono tornare ad emozionarsi.