Oroscopo Branko 11 novembre 2022: i segni fortunati di venerdì

Oroscopo Branko venerdì 11 novembre 2022. Siamo già a venerdì, il tempo vola e anche questa fredda settimana di novembre, dopo un ottobre quasi estivo, sta per giungere al capolinea. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Sul lavoro ci sarà qualcuno che riceverà una bella proposta, proprio di venerdì? Non ci resta che scoprire tutto, su ogni fronte, con le previsioni dell’amato astrologo Branko. Che non delude mai!

Oroscopo Branko 11 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi devi andare avanti, non puoi giustificarti sempre e pensare agli errori del passato. Anzi, devi imparare da questi e guardare al futuro. Occhio alla dieta e agli eccessi in tavola!

‎Oroscopo Branko Toro: Lasciati andare alle belle emozioni, non pensare troppo: hai tante responsabilità, ma devi anche staccare un po’ la spina dalla quotidianità di sempre. Te lo meriti!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Devi andare oltre le apparenze, pensare al futuro e non dare giudizi troppo affrettati. Bene la forma fisica, ma occhio ai dolci: lo so che tu vai matto per quelli, esagerare fa male!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Devi inseguire i tuoi sogni, capire quali sono le tue priorità perché a volte perdi l’orientamento e non sai come riprenderti. Devi essere pratico, meno teorico!

Oroscopo Branko Leone: Sei molto generoso con gli altri, ma devi fare attenzione ai soldi perché spendi troppo senza neppure rendertene conto. Bene la forma fisica: lo sai che sei invidiato da molti per questo?

Oroscopo Branko Vergine: Cerca di vivere al meglio la giornata, senza pensare ai problemi e alle preoccupazioni. A volte devi staccare la spina, allontanarti dalla quotidianità per riprendere in mano la tua vita!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei profondo, energico e ottimista. Ma devi fare sport, fare attenzione alla dieta e bere di più. Che ne dici di ricaricare un po’ le batterie prima di ricominciare da zero? Ne hai sicuramente bisogno!

Oroscopo Branko Scorpione: La giornata promette bene, gli incontri sono favoriti, ma devi trovare il giusto equilibrio tra relax e azione!

Oroscopo Branko Sagittario: L’intuizione non ti manca, sai sempre come agire e cosa dire. Insomma, hai la parola giusta al momento giusto e questa determinazione fa invidia. Mantieni l’energia, ti servirà!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei di ottimo umore, finalmente riesci a comprendere chi ti sta vicino e ad ascoltare di più. Ma devi riposarti, occhio allo sport estremo: rischi di farti male!

Oroscopo Branko Acquario: Basta con le discussioni, devi andare avanti ed evitare le polemiche. Approfitta di questo momento: le stelle sono con te, la strada è quella giusta. Devi solo continuare così!

Oroscopo Branko Pesci: Sei gentile, appagato, la fortuna è dalla tua parte e chi ti sta vicino ha finalmente imparato a conoscerti, con i tuoi pregi e i tuoi difetti. Insomma, non puoi chiedere di meglio e il fine settimana ti riserverà delle sorprese!