Oroscopo Branko 12 settembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko lunedì 12 settembre 2022. Oggi è lunedì e un’altra settimana di settembre è cominciata. I ragazzi tornano sui banchi di scuola e gli adulti proseguono i loro impegni lavorativi. Le responsabilità sicuramente non mancheranno ma, tra un’attività e l’altra, scommetto che siete curiosi di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle. Come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? E sul lavoro, la prossima settimana promette bene o bisognerà ‘combattere’? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, puntuale sul fronte sentimentale e professionale!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Bello questo cielo per i single, guardati attorno, sarebbe davvero un peccato sprecare il tuo charme. Novità in arrivo sul lavoro.

‎Oroscopo Branko Toro: Cielo interessante per i liberi professionisti, i cambiamenti non mancheranno. Attenzione agli accordi, valuta bene tutte le proposte sul tavolo.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Stelle promettenti per chi ha voglia di mettersi in gioco! Desideri mettere le mani in pasta e la tua determinazione ti porterà lontano.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Sul lavoro quest’aestate ci sono stati dei cambiamenti ed ora desideri mettere radici. Cielo intrigante per i sentimenti, un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più.

Oroscopo Branko Leone: Sei molto determinato e questa dote è particolarmente apprezzata sul lavoro. Attenzione a non trascurare il partner, potrebbe richiederti maggiori attenzioni.

Oroscopo Branko Vergine: Cielo interessante per le coppie, se il rapporto va avanti da tempo desideri mettere radici magari. Non escludo la possibilità di mettere in cantiere aventi importanti come un bambino o un matrimonio.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi l’umore è altalenante, cerca di non prendere tutto di petto. Ricorda che alle volte è bene cambiare prospettiva per avere un quadro d’insieme il più oggettivo possible.

Oroscopo Branko Scorpione: Stelle interessanti per l’amore, se da poco hai conosciuto una persona carina non fartela scappare! Sul lavoro le novità non si faranno attendere.

‎Oroscopo Branko Sagittario: Oggi potrebbero esserci dei rallentamenti sul lavoro, cerca di prenderla con filosofia e non arrabbiarti più del dovuto. Stelle intriganti per i single, sii ricettivo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sono giorni un po’ tesi quelli di inizio settimana, il nuovo ti spaventa. Cerca però di restare razionale e di non fasciarti la testa prima di romperla.

Oroscopo Branko Acquario: Cielo importante per i sentimenti, se vivi una relazione da tempo è venuto il momento di ufficializzarla. Sul lavoro, favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Branko Pesci: Ultimamente sei piuttosto nervoso. Le conferme sul lavoro che tanto stai aspettando tardano ad arrivare ma non temere, presto la situazione sarà chiara!