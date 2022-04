Oroscopo Branko 13 aprile 2022: le previsioni per amore e lavoro segno per segno

Oroscopo Branko 13 aprile 2022. Mancano davvero pochi giorni alla Pasqua, al weekend ‘lungo’ per molti. Ora, però, siamo nel bel mezzo della settimana: è mercoledì, anche se a molti, forse, non sembra vero. Il tempo passa, corre veloce e tutti sperano di poter trascorrere un bel po’ di tempo in totale relax, magari con una bella giornata. Ma non siete curiosi di sapere cosa hanno in serbo per voi le stelle? Sarete fortunati in amore? Non ci resta che rivolgere tutte le nostre domande all’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: L’apparenza inganna. E questo, purtroppo si sa. Molti pensano che tu sia felice, ma hai tanti problemi e sei davvero stanco. Cerca di ascoltare di più il tuo corpo!

Oroscopo Branko Toro: Questa giornata promette grandi cose, ma devi ascoltare il consiglio di chi ti vuole bene e ti è vicino. Cerca di fermarti, di riflettere e di non agire sempre d’istinto!

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei un po’ stanco, forse addirittura spaesato. Che ne dici di fermarti, ascoltare il tuo corpo e riflettere? Poi è il caso di agire, ma prima bisogna fare ordine nella tua vita, nel cuore e nella mente!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Sai bene cosa vuoi nella tua vita e sei in grado di tenere le redini di tutto. Ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e oggi, forse, è meglio non agire. Ma rilassarsi e ascoltare!

Oroscopo Branko Leone: Oggi non sei dell’umore giusto e non hai voglia di discutere. Cerca di andare avanti, di evitare le polemiche perché non portano a nulla di buono!

Oroscopo Branko Vergine: Il passato torna nella tua vita e lo fa in maniera ingombrante. Devi cercare, però, di andare avanti, di accettare quello che è stato e di ripartire da lì!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Hai avuto tantissime opportunità nell’ultimo periodo, ma ora dovrai contare solo sulle tue forze. Cerca di andare avanti, di credere in te stesso: non mollare!

Oroscopo Branko Scorpione: Non riesci a concentrarti, sei molto distratto e l’umore oggi non è certo dei migliori. Non puoi, però, perderti d’animo: devi agire. Non è ancora il momento per arrendersi!

Oroscopo Branko Sagittario: Hai tantissimi obiettivi, ma la strada è molto lunga. Piano piano le soddisfazioni arriveranno, devi solo essere determinato e caparbio. Più che mai!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Hai tanti dubbi, forse troppe paure. Prima di andare avanti, di seguire i tuoi sogni, forse è il caso di riflettere e ascoltare di più il tuo corpo, le tue esigenze!

Oroscopo Branko Acquario: Cerca di prenderti del tempo per capire cosa vuoi, per fare chiarezza nella tua vita. E fidati, ne varrà davvero la pena!

Oroscopo Branko Pesci: Oggi l’autostima non ti manca. Anzi, sei molto più positivo e determinato. Cerca, però, di non essere egoista o di puntare tutto sulla tua persona: devi imparare ad ascoltare, soprattutto chi ti vuole davvero bene!