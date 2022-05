Oroscopo Branko 13 maggio 2022: tutte le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko venerdì 13 maggio 2022. Oggi è finalmente venerdì e il weekend può dirsi alle porte. Come sta andando questa settimana? Numerosi gli impegni di ognuno di noi: c’è chi si prepara alla maturità, chi alla sessione di esami e chi alla nuova stagione. Scommetto tuttavia che siete curiosi di sapere cos’hanno in serbo per voi le stelle! Non indugiamo oltre e scopriamolo con le previsioni del fantastico Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei un po’ sottotono, cerca di fare solo l’essenziale e rimanda gli impegni più importanti alla prossima settimana.

Oroscopo Branko Toro: La giornata è positiva, hai una belle energia. Gli altri noteranno questa caratteristica e apprezzeranno molto la tua compagnia.

Oroscopo Branko Gemelli: Sei un po’ stanco, ultimamente il lavoro è piuttosto pressante. Cerca di ritagliarti del tempo per te durante il fine settimana.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi potresti fare una bella conoscenza, non chiuderti in casa! Favoriti i liberi professionisti, buone soluzioni in arrivo.

Oroscopo Branko Leone: Sei una persona forte e determinata e quest’oggi puoi davvero dare il massimo. Sul lavoro invece se c’è un accordo in stand by chiudilo entro la prossima settimana.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi hai una bella grinta, cerca di incanalare quest’energia per progettare qualcosa di bello nel futuro. Favorite le nuove collaborazioni.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei piuttosto rilassato, un clima di serenità invade il tuo animo facendoti sentire in armonia con la realtà circostante.

Oroscopo Branko Scorpione: La giornata parte bene, attenzione a piccoli malumori che possono nascere in serata. Se c’è qualcosa che non va è sempre bene parlarne.

Oroscopo Branko Sagittario: Ultimamente in amore senti di non essere compreso a pieno, se devi dire qualcosa al partner non indugiare. La sincerità paga sempre.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Metti al bando la razionalità e se ti interessa una persona fatti avanti! È il momento giusto per scoprire delle emozioni speciali.

Oroscopo Branko Acquario: Sei un segno molto sensibile e creativo, non esitare a portare avanti dei progetti che nell’immediato futuro si riveleranno preziosi.

Oroscopo Branko Pesci: Il periodo è propizio, favoriti i nuovi contatti e gli spostamenti. Se devi avanzare delle richieste non esitare.