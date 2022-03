Oroscopo Branko 13 marzo 2022: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko 13 marzo 2022. Siamo arrivati finalmente a domenica e per molti questo significa solo relax. Quindi, una bella pausa dal lavoro e dalla quotidianità, dalla routine di tutti i giorni. Quella frenetica che a molti non dà spazio per dedicarsi agli hobby, alle passioni. Ma come andrà questa giornata? Tutto si concluderà in bellezza? Verranno ricaricate le batterie in vista della nuova settimana che sta per arrivare? In amore ci saranno segni più fortunati di altri? Il cielo promette grandi cose? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’ astrologo Branko, che come sempre fornisce tutte le anticipazioni.

Oroscopo Branko Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi vi toccherà ritornare sul passato, che vi servirà per capire come agire nel presente. Basta con i sensi di colpa, ma per quanto riguarda la dieta occhi agli eccessi: sarebbe bene trovare un giusto e sano equilibrio!

Oroscopo Branko Toro: Oggi siete fieri e orgogliosi di voi stessi perché sapete come uscire da una brutta situazione. Siete caduti tante volte, quello sì, ma vi siete sempre rialzati. Ora, però, non bisogna esagerare!

Oroscopo Branko Gemelli: Fate bene a portare avanti il vostro punto di vista, ma attenzione a non esagerare. Siete creativi, molto responsabili, ma attenzione al fisico: siete stanchi. E si vede!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi siete seri e determinati, ma avete bisogno di fare qualcosa per ricaricare le batterie. Meglio bere di più, prendersi un po’ di tempo per il relax e liberare la mente dai brutti pensieri!

Oroscopo Branko Leone: Volete a tutti i costi aiutare, ma dovete farlo solo se ve lo chiedono. Cercate di mantenere la calma: tutto procede per il verso giusto, ma meglio muoversi in ambiente sano e tranquillo!

Oroscopo Branko Vergine: Siete in grado di affrontare i problemi, anche di chi vi sta vicino. Cercate, però, di non essere severi nei consigli e di mantenere il controllo della situazione. Bene la forma fisica!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi siete creativi e in grado di trovare le soluzioni ai problemi. Fate bene a seguire l’istinto, ma attenzione a non pensare troppo agli altri. A volte è meglio essere egoisti!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi siete ottimisti, sorridenti e socievoli: quindi, siete sulla strada giusta. Occhio alla dieta, però: deve essere equilibrata e un po’ di sano sport non vi farebbe certo male!

Oroscopo Branko Sagittario: Cercate di concentrarvi di più e di ripartire dal presente. Meglio mantenere la calma, riflettere e non sprecare energie utili, che invece potrebbero servirvi per altro!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi siete di buon umore, in grado anche di fare nuove conoscenze. Occhio però al freddo e alle temperature glaciali di questi giorni: copritevi di più e fate sport, che aiuta ad alzare le difese immunitarie!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi vi sentite liberi, spensierati, ma meglio non essere frettolosi e prendere decisioni avventate. Mantenere la calma!

Oroscopo Branko Pesci: Vi adattate facilmente ai cambiamenti, cercate di cogliere le nuove e belle opportunità. Dal punto di vista fisico, invece, occhio alla digestione: meglio non mangiare cibi piccanti!