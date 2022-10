Oroscopo Branko 13 ottobre 2022: quali saranno i segni fortunati di giovedì?

Oroscopo Branko giovedì 13 ottobre 2022. Siamo a giovedì, la settimana sta quasi per giungere al capolinea e il weekend si avvicina sempre di più. Insomma, il fine settimana è alle porte, ma prima ci toccherà vivere questa giornata, tra routine e impegni da portare a termine. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte sentimentale e lavorativo? Ci saranno segni più fortunati di altri o qualcuno dovrà ancora pazientare un po’ prima di ricevere una bella sorpresa e una soddisfazione? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato e puntuale astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Finalmente dopo tanti sacrifici riuscirai a ottenere bei risultati: quindi vai avanti così, il cielo ti sorride. La forma fisica è ottima, ma dovrai abbandonare qualche cattiva abitudine: occhio agli eccessi!

‎Oroscopo Branko Toro: Sei un po’ impaziente, imprudente, a volte troppo istintivo: devi mantenere la calma, la fretta non è mai una buona alleata!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Sei dinamico, non riesci mai a stare fermo e hai veramente tante idee e progetti da portare avanti. Cerca, però, di mantenere la calma, di dosare bene l’energia, senza sprecarla!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Le soddisfazioni stanno per arrivare, hai visto che bisognava solo aspettare un po’? L’energia non ti manca, ma senti la necessità di evadere un po’ dalla quotidianità di sempre!

Oroscopo Branko Leone: Oggi, più che mai, hai bisogno di riposarti, quindi cerca di prenderti del tempo per ascoltare te stesso!

Oroscopo Branko Vergine: Sei sicuro di te stesso, delle tue potenzialità, ma devi evitare le discussioni e le polemiche. Anziché pensare devi agire. E farlo ora!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi riuscirai a dire finalmente quello che pensi, ma cerca di mantenere la calma e di rispettare chi ti sta attorno. C’è chi, forse, ha bisogno di più privacy!

Oroscopo Branko Scorpione: Stai pensando al futuro, ti stai proiettando verso questo e non vedi l’ora di metterti al lavoro sui nuovi progetti. Però è anche vero che la stanchezza inizia a farsi sentire!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Cerca di studiarti un po’ di più, di capire quali sono i tuoi veri valori e i tuoi progetti. Sei stanco, quello sì, hai bisogno di riposare un po’ e trascorrere una serata in piena tranquillità!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: La tua situazione sta migliorando, finalmente sei più sereno. E hai ritrovato la tua stabilità: continua così!

Oroscopo Branko Acquario: Bene il rapporto con gli amici, sai come relazionarti e come farti amare. Cerca, però, di dimenticare i brutti pensieri: devi andare avanti per la tua strada!

Oroscopo Branko Pesci: Lasciati sorprendere, non puoi pianificare sempre tutto: devi vivere un po’ all’avventura!