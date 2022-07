Oroscopo Branko 14 luglio 2022: le previsioni di giovedì. Tutto su amore e lavoro

Oroscopo Branko giovedì 14 luglio 2022. A molti, sicuramente, non sembrerà vero. Eppure, il tempo corre e siamo già a giovedì, quindi un’altra calda settimana di luglio sta per giungere al capolinea. Progetti e idee per il fine settimana? Chi in questa giornata riceverà una bella proposta lavorativa? E chi, invece, incontrerà l’anima gemella? Tutto è possibile, ma non ci resta che scoprire qualcosa in più con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con tutte le sue anticipazioni segno per segno

Previsioni Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi il buon senso ti accompagnerà per tutta la giornata e ti farà uscire da una situazione difficile. Occhio alla dieta: hai bisogno di depurarti e di bere più acqua!

Oroscopo Branko Toro: Sei ottimista, positivo, in grado di superare ogni ostacolo, anche quello che fino a ieri ti sembrava insormontabile. Ti senti finalmente leggero anche dal punto di vista fisico!

Oroscopo Branko Gemelli: Basta con la monotonia, la quotidianità. Cerca di ritrovare il giusto equilibrio e la calma!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Bene: il cielo promette grandi cose e sono favoriti i nuovi incontri. Sei un po’ nervoso, hai bisogno di allentare la tensione: che ne dici di un po’ di sport?

Oroscopo Branko Leone: Oggi ti senti libero, leggero, ma non è il caso di prendere delle decisioni importanti. Devi prima ritrovare la serenità!

Oroscopo Branko Vergine: Cerca di essere calmo e di ascoltare di più il tuo corpo. Tutto sta andando secondo i piani: la direzione è quella giusta!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Cerca di esprimerti liberamente, di dire quello che pensi. Senza paura. Hai bisogno, però, di allontanarti un po’ dalla quotidianità!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi devi ragionare, usare la testa. Hai bisogno forse di iniziare anche una dieta per eliminare le cattive abitudini!

Oroscopo Branko Sagittario: Tutto bene per le questioni giuridiche e amministrative: cerca, però, di non allontanarti troppo dalla realtà. Evita gli eccessi a tavola!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi, più che mai, hai bisogno di concentrazione. Solo così sarai in grado di raggiungere i tuoi obiettivi!

Oroscopo Branko Acquario: Sei sicuro di te stesso, sai bene come agire. Devi solo ritrovare un po’ l’energia, quindi il consiglio è uno: rilassati!

Oroscopo Branko Pesci: Bene le questioni giuridiche e amministrative, ma ricorda che l’immaginazione è ben lontana dalla realtà. Ascolta di più il tuo corpo, le tue esigenze!