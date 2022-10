Oroscopo Branko 14 ottobre 2022: le previsioni di venerdì segno per segno

Oroscopo Branko venerdì 14 ottobre 2022. La settimana è quasi giunta al capolinea, siamo a venerdì e il fine settimana si avvicina. Oggi, però, ci tocca ancora lavorare, andare a scuola e pazientare prima di rilassarci, magari in famiglia o facendo una gita fuori porta. Ma come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore o sul lavoro? Opportunità da cogliere al volo o per molti ostacoli da superare? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato e puntuale astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi Giove è con te e ti guiderà nella direzione giusta. Cerca di non pensare troppo e di avere il giusto equilibrio nelle cose!

‎Oroscopo Branko Toro: I cambiamenti sono dietro l’angolo e la fortuna gira dalla tua parte: non devi preoccuparti, ma ogni tanto rischiare fa bene.

‎Oroscopo Branko Gemelli: I tuoi valori sono tanti e sono preziosi: che ne dici di circondarti di persone che la pensino come te? Occhio alla dieta!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Non devi essere frettoloso, con la calma riuscirai a superare tutti gli ostacoli e tutto andrò bene. Occhio ai dubbi: bisogna andare a fondo delle cose!

Oroscopo Branko Leone: Che ne dici di prenotare una vacanza? Stai rimandando da troppo, ma hai bisogno davvero di evadere dalla routine di sempre e rilassarti! Scegli la meta!

Oroscopo Branko Vergine: Attorno a te va tutto troppo velocemente, ma devi mantenere la calma e cercare di comprendere gli altri: ascolta di più chi ti sta attorno, a volte pensi solo a te stesso!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Per vincere dovrai correre dei rischi: la fortuna è dalla tua parte, ma devi capire quali sono le tue priorità e come modificare lo stile di vita, a volte troppo abitudinario!

Oroscopo Branko Scorpione: Hai tantissime idee, ma dovrai fare chiarezza nel tuo cuore ed esprimerle al meglio. Occhio alla dieta, basta con gli eccessi!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Oggi dovrai mettere da parte i vecchi rancori, le preoccupazioni e devi pensare al presente. Che ne dici di fare una vacanza e di prenderti del tempo per ascoltare il tuo corpo?

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi dovrai parlare, dire quello che pensi senza paura: qualcuno proverà a interromperti, tu devi andare avanti. Sei un po’ stanco, quello sì, ma vedrai che tutto si risolverà!

Oroscopo Branko Acquario: Chi ti sta accanto ti farà una sorpresa e tu scoprirai delle cose inaspettate. Cerca di essere calmo e discreto e di inseguire i tuoi sogni. Ce la farai!

Oroscopo Branko Pesci: È arrivato il momento di scendere a compromessi, di capire che non puoi sempre viaggiare con l’immaginazione: la realtà è una e va vissuta. Bene la forma fisica, ma meglio eliminare qualche brutta abitudine alimentare!