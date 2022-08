Oroscopo Branko 15 agosto 2022: le previsioni segno per segno di Ferragosto

Oroscopo Branko lunedì 15 agosto 2022. Oggi è lunedì, ma è sicuramente una settimana che inizia in maniera speciale e all’insegna del relax per molti perché è Ferragosto e questo giorno è in rosso sul calendario. Un giorno da trascorrere al mare, lontano dalle responsabilità e dagli impegni di sempre. Molti, sicuramente, sono già in ferie e in vacanze. Ma come andrà questo 15 agosto? Ci saranno segni più fortunati di altri o qualcuno dovrà ‘scapicollarsi’ per raggiungere un obiettivo? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Sei felice, finalmente hai staccato la spina dal lavoro e oggi stai rompendo con la quotidianità. Forza, goditi questa giornata. E buon Ferragosto!

Oroscopo Branko Toro: Oggi sei riservato, ma anche energico e ottimista più del solito. Cerca di continuare così, con lucidità, e riuscirai a vincere ogni battaglia!

Oroscopo Branko Gemelli: A volte ti senti messo da parte, escluso, ma hai tanti impegni e progetti da portare avanti che non hai nessuna intenzione di pensare alla delusione. Oggi cerca di essere prudente!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi hai l’umore un po’ altalenante, quindi ti conviene stare lontano dalle discussioni e dalle polemiche. Le critiche a volte aiutano, ti fanno crescere!

Oroscopo Branko Leone: Sei ottimista, hai energia da vendere e puoi contare sull’affetto delle persone che ti sono vicino. Occhio a qualche ostacolo: riuscirai comunque a superarlo!

Oroscopo Branko Vergine: Sai bene dove vuoi andare, devi solo partire. Ascolta di più il tuo corpo, i tuoi istinti e riuscirai a superare ogni difficoltà. Le soddisfazioni, comunque, sono dietro l’angolo!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Hai tantissimi impegni, ma devi cercare di stare con i piedi per terra. Hai già idee? Sai cosa vuoi fare? Bene, inizia a pianificare il tuo futuro!

Oroscopo Branko Scorpione: Hai sempre uno sguardo ampio su tutto, ma oggi questo può rivelarsi controproducente. Sei ottimista, ma non hai afferrato al volo alcuni segnali e quindi il consiglio è uno: mantieni la calma!

Oroscopo Branko Sagittario: Finalmente hai chiuso la porta al passato e ora devi solo lasciarti andare al futuro e alla creatività. La voglia di fare non ti manca!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: La giornata promette bene e i lavori intellettuali sono favoriti. Cerca di mantenere la calma e di dare libero spazio alla tua personalità!

Oroscopo Branko Acquario: Non riesci a dimostrare agli altri chi sei, quanti vali e le capacità che hai. Cerca di farti valere perché il potenziale c’è!

Oroscopo Branko Pesci: Hai intenzione di portare a termine diversi progetti, ma devi anche riflettere bene e prenderti del tempo per valutare quello che stai facendo. Altrimenti rischi!