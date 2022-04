Oroscopo Branko 15 aprile 2022: le previsioni di venerdì segno per segno

Oroscopo Branko 15 aprile 2022. Ci siamo, è venerdì e il fine settimana è arrivato. Inoltre tra pochissimi giorni si festeggerà la Pasqua e molti ne approfitteranno per coccolarsi con qualche prelibatezza tipica. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Chi sarà fortunato in amore? E chi, invece, riceverà belle opportunità e occasione da cogliere al volo sul lavoro? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Sei una persone cocciuta, alle volte faresti bene ad ascoltare il parere delle persone che ti conoscono da diverso tempo. Potresti avere delle belle sorprese.

Oroscopo Branko Toro: Non lasciarti andare ad inutili malinconie. Si sa, le cose non sono sempre semplici ma hai tutte le carte in regola per superare a pieni voti le sfide che incontrerai.

Oroscopo Branko Gemelli: Il tuo dinamismo oggi ti porterà lontano! Favoriti i nuovi progetti e le collaborazioni, sono in arrivo delle belle novità.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: La tua emotività oggi ti permetterà di scavare a fondo in te stesso e questo è un bene. Attenzioni a inutili divagazioni.

Oroscopo Branko Leone: Sei un segno determinato e sai cosa vuoi e come ottenerlo. Tuttavia ogni tanto conforto nelle persone a te care.

Oroscopo Branko Vergine: Non essere eccessivamente scrupoloso. Alle volte è bene anche seguire l’istinto, non te ne pentirai.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Approfitta della Pasqua per fare una gita fuori porta. Hai bisogno di cambiare aria e conoscere dei posti nuovi potrebbe giovarti.

Oroscopo Branko Scorpione: Sei particolarmente affascinante oggi e gli atri lo noteranno. Non farai fatica ad ingraziarti le persone che contano ma non esagerare.

Oroscopo Branko Sagittario: La tua agenda è piena, cerca di non perdere di vista le cose importanti. Approfitta delle feste per organizzare qualcosa di bello con il partner.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Non essere troppo razionale. Il tuo è un segno forte ma ogni tanto è bene lasciarsi andare alle emozioni.

Oroscopo Branko Acquario: Sei passionale quest’oggi e avrai voglia di vivere emozioni intense. Ultimamente senti forte il bisogno di evadere dalla routine.

Oroscopo Branko Pesci: Il cielo è propizio. Se hai delle trattative di lavoro in sospeso non indugiare e programma tutti nei minimi dettagli.