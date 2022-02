Oroscopo Branko 15 febbraio 2022: scopri come sarà la tua giornata secondo le stelle

Previsioni Branko 15 febbraio 2022. La settimana è cominciata da poco, siamo solo a martedì, ma alcuni già aspettano trepidamente il prossimo weekend. Nell’attesa, intanto, scopriamo cosa hanno in serbo le stelle per ognuno di noi, grazie all’oroscopo dell’amatissimo Branko! Ci sarà qualche situazione interessante? O forse qualcuno avrà novità in amore? Non resta che leggere ciò che dicono le stelle!

Oroscopo Branko 15 febbraio 2022 : Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi ci potrebbero essere delle piccole discussioni con chi non la pensa allo stesso modo, ma la situazione potrebbe risolversi in modo positivo. Durante queste giornate vi interessa più ciò che pensate voi, su voi stessi, piuttosto che l’opinione degli altri. Non temete le reazioni forti: potrebbero portare ottimi risvolti.

Oroscopo Branko Toro: Buona l’intuizione di oggi, vi aiuterà a trovare le soluzioni ai problemi. Potete trovare la soluzione giusta, anche ai problemi più ardui. L’importante è mantenere una visione chiara: in questo modo avrete tutte le possibilità.

Oroscopo Branko Gemelli: Avete un po’ di disagio: è colpa di chi pretende informazioni o sentimenti che non avete. Inutili le scuse, anzi, potrebbero essere dannose perché viste come qualcosa di non onesto. Condividete, questa è la parole chiave: ciò che sapete e i vostri limiti, in questo modo uscirete dalle situazioni.

Oroscopo Branko 15 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Vi verrà chiesto di intervenire o, addirittura, di prendere le redini di una situazione: questo potrebbe intimidirvi o mettervi a disagio. Non potete però dire di no: avete troppo da perdere. Assumetevi le vostre responsabilità e considerate che le soluzioni non sono “bianche o nere”.

Oroscopo Branko Leone: Siete stanchi ma fiduciosi: colpa delle ultime giornate molto impegnative. Questo è un buon mese per incrementare le finanze o, almeno, per spendere meno. Potrebbe essere merito del ritorno dell’autostima. Procedete piano per volta per una crescita futura.

Oroscopo Branko Vergine: Non tergiversate sugli obiettivi: una volta pensate ai dettagli, poi non seguite l’istinto. Risulta difficile trovare il giusto equilibrio. Ci vuole pazienza: presto, forse anche domani, farete un importante passo avanti.

Oroscopo del 15 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: La giornata inizia bene, ma tutti sembrano di pessimo umore. Siate osservatori e fate un passo indietro, magari potreste aggiustare qualcosa. Rimandate le azioni a quando avrete intorno persone più ricettive.

Oroscopo Branko Scorpione: Un nuovo progetto vi attrae, ma allo stesso tempo non volete distrarvi da un impegno a lungo termine. Questa situazione opposta genera nervosismo e instabilità.

Oroscopo Branko Sagittario: Vi sentite molto aperti di spirito e di animo, sono proprio i temi filosofici che oggi catturano la vostra attenzione. Vedete una dimensione superiore in ogni cosa e ciò porta con sé tante idee. Gli stimoli che avete vi fanno venir voglia di salvare il mondo.

Oroscopo del 15 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Dovete rivalutare i vostri pensieri e anche un rapporto d’amicizia o di lavoro, specie riguardo a temi delicati. Siete ben piantati a terra grazie alla vostra necessità di considerare tutte le eventualità e valutare i dettagli. Avete bisogno di un cambiamento ma, per ora, meglio mantenere un basso profilo.

Oroscopo Branko Acquario: Non potete evitare il lavoro che ha una scadenza a breve termine, ve ne rendete conto da soli. Per fortuna il divertimento non è mancato e perciò potete mettervi sotto. Forza, non c’è tempo da perdere!

Oroscopo Branko Pesci: Attenti, l’umore e il morale sono a rischio, la colpa è di vecchi rancori repressi. Cambiate prospettiva e cercate di vedere le cose sotto una luce nuova così eviterete di aumentare la negatività. Potrete raggiungere i vostri obiettivi, ma ci potrebbe volere un po’ di più di quanto avevate preventivato.