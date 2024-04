Festa di compleanno con invitati “sgraditi”: salvati dall’intervento dell’esperto Andrea Lunerti

A causa dei cambi di temperatura stagionali, le api hanno sciamato verso un luogo inaspettato.

Un compleanno da ricordare per un’adolescente di Rignano Flaminio, alle porte di Roma. La ragazzina, in attesa di poter celebrare il suo compleanno in compagnia dei suoi amici, ha dovuto posticipare i festeggiamenti a causa di invitati inaspettati a casa sua: uno sciame di api che di prima mattina ha reso difficile il passaggio per gli ospiti, col rischio di pungerli e trasformare la festa in tragedia.

Andrea Lunerti “sventa” un nido di api a un compleanno

“Siamo nei guai”, è quanto ha raccontato stamane la mamma della festeggiata al telefono con l’esperto, Andrea Lunerti, contattato per salvare in extremis la giornata di festa. Intorno alle ore 11 di oggi, domenica 28 aprile, la mamma di Arianna, questo il nome della festeggiata, ha contattato il naturalista zoofilo per chiedere una mano.

In giornata si sarebbe tenuta infatti la festa di compleanno di Arianna, la quattordicenne attendeva l’arrivo dei suoi compagni a Montelarco, un centro residenziale di Rignano Flaminio (Roma) ma decine di api poco prima delle 11:00 del mattino sono atterrate all’ingresso della villetta, rendendo non sicuro il passaggio di oltre 20 giovanissimi invitati.

Ad aver disorientato gli insetti sarebbe stato il clima stagionale. “Torna al suo posto il clima stagionale dopo il brusco calo delle temperature”, spiega Lunerti, “Le api riprendono le sciamature, talvolta creando qualche piccolo disagio”. Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene.