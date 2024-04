Roma, banda di topi d’auto in azione: arrestata 39enne, è caccia ai complici

Non si ferma l’ondata di furti sulle auto in sosta a Roma. Ieri sera una banda di malviventi è stata sorpresa in azione nella zona di Casal De’ Pazzi. Una donna è stata inseguita e bloccata dai Carabinieri, adesso è caccia ai complici.

Ieri sera, transitando in via Augusto Conte, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno sorpreso tre persone che stavano armeggiando su un’autovettura in sosta in zona Casal De’ Pazzi. Alla vista della pattuglia il terzetto si è dato alla fuga: una donna a bordo di un’auto (poi risultata a noleggio, ndr) mentre altri due complici a piedi.

Arrestata 39enne a Roma: caccia ai complici

Ne è nato così un breve inseguimento. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare la donna e di arrestarla, a differenza degli altri due malviventi che sono riusciti a dileguarsi. Per quanto riguarda la persona fermata si tratta di una 39enne cilena, senza fissa dimora. All’interno del veicolo utilizzato, i militari hanno rinvenuto e sequestrato due cacciaviti di grosse dimensioni, una radiotrasmittente, un’asta in ferro e un dispositivo gonfiabile utilizzati per l’apertura della portiera (nella foto in alto).

Materiale che i tre stavano utilizzando per forzare le portiere delle macchine, evidentemente in cerca di qualche oggetto prezioso da portare via. La donna, portata in Caserma, deve ora rispondere del reato di tentato furto mentre proseguono a tuttora le ricerche dei complici.

