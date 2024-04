Inseguimento a Roma, ignora l’alt, poi lo schianto con l’auto: Carabinieri presi a calci e pugni dal fuggitivo

Notte movimentata a Roma est, auto non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge via a tutta velocità. Inseguimento, incidente e “botte da orbi” in strada: la cronaca dell’accaduto.

La scorsa notte, in via Luigi Gastinelli all’incrocio con via Jean Emilie Baudot, un cittadino straniero alla guida di un’autovettura non si è fermato all’alt imposto da una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. I militari lo hanno inseguito fino a quando l’uomo ha urtato un marciapiedi e ha abbandonato il veicolo tentando di scappare a piedi. I Carabinieri lo hanno raggiunto e l’uomo ha tentato di sottrarsi al controllo colpendoli a calci e a pugni ma è stato bloccato e arrestato. Dovrà rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.