Rocambolesco inseguimento, auto spericolata tallonata dai Carabinieri: fermata dopo 14km

Auto spericolata fermata dai Carabinieri nella zona di Frosinone: all’interno viaggiava un cittadino di Sonnino senza patente.

Paura per le strade della provincia di Frosinone, dove durante la notte i Carabinieri hanno dovuto fermare un’auto pirata. Un rocambolesco inseguimento quello effettuato dai militari, che hanno dovuto tallonare la macchina anche mentre attraversava delle strade contromano. L’inseguimento si è svolto lungo un’ampia area della provincia ciociara, con la macchina che ha percorso quasi 15 chilometri prima di essere fermata.

Auto pirata tallonata dai Carabinieri: 14 km di panico tra manovre azzardate e guida contromano

I Carabinieri hanno incrociato l’automobile la scorsa notte, trovando al volante un residente del Comune di Sonnino (in provincia di Latina). A fermare l’automobilista impazzito sono stati i Carabinieri dopo diversi chilometri d’inseguimento, con l’uomo che per le strade della Ciociaria viaggiava ad altissima velocità a bordo di un’Alfa Romeo 166: una corsa dove l’automobilista non disdegnava manovre spericolate e l’impegno di strade in senso contrario.

La partenza dell’inseguimento verso l’auto spericolata

I Carabinieri si erano insospettiti dell’Alfa Romeo 166 che viaggiava nella notte, intimandogli l’alt all’altezza di corso Francia a Frosinone. Un invito ovviamente non rispettato dal soggetto al volante, che al contrario ha continuato la propria folle corsa e innescato un rocambolesco inseguimento con i militari dell’Arma. Secondo il racconto dei Carabinieri, la macchina si aggirava con sospetto nella zona popolare del Casermone.

La forzatura del blocco dei Carabinieri

L’uomo al volante dell’Alfa Romeo ha mostrato su strada una guida aggressiva, con momenti che lo hanno immortalato mentre guidava ad alta velocità su via Monte Lepini e poi mentre impegnava contromano diverse rotatorie per sfuggire alla pressione dei Carabinieri, che ovviamente lo tallonavano in maniera energica. La macchina, dopo un lungo e spericolato inseguimento, è stata fermata all’altezza del Comune di Giuliano di Roma.

L’arresto del pirata della strada

L’automobilista spericolato è risultato un uomo di 31 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine e che non aveva mai conseguito la patente di guida. L’autovettura su cui viaggiava, inoltre, era sprovvista di assicurazione obbligatoria: per questo motivo, l’Alfa Romeo 166 è stata posta sotto sequestro.