Bagagliaio pieno di fanali rubati, ladro in fuga col SUV: inseguimento a Roma

Ladri di pezzi di ricambio a Roma, fermato un uomo nella notte. Il malvivente stava smontando i fanali da una Smart, l’ultima di una serie di auto che aveva già “ripulito”, quando è sopraggiunta una Gazzella dei Carabinieri. Inseguimento rocambolesco nella notte, ecco cosa è successo.

Parti di ricambio introvabili e un mercato nero continuamente rifornito dai furti perpetrati sulle auto in sosta. A Roma da tempo ormai il fenomeno è conclamato con segnalazioni praticamente da ogni quartiere: macchine parcheggiate prese letteralmente d’assalto con ruote, fanali e altri parti di ricambio smontate e fatte sparire. L’ultima segnalazione risale poche ora fa dalla zona San Paolo. Stavolta però al malvivente è andata male.

Furti sulle auto parcheggiate a Roma: inseguimento nella notte

Il ladro infatti, un 38enne italiano, stava asportando il gruppo ottico anteriore di una Smart regolarmente parcheggiata in via Rosa Raimondi Garibaldi. Ma quella, considerando ciò che è stato scoperto poi nel bagagliaio della sua macchina, era soltanto l’ultima di una sere di veicoli già accuratamente “sezionati”.

In quest’ultimo caso però il furto è stato interrotto dai Carabinieri che lo hanno sorpreso in flagrante. L’uomo tuttavia, anziché arrendersi, ha provato a fuggire risalendo di corsa sul suo SUV e schiacciando il piede sull’acceleratore.

L’arresto

Ne è nato così un inseguimento durante il quale il 43enne le ha tentate davvero tutte pur di riuscire a seminare le forze dell’ordine, ricorrendo anche a manovre pericolose e rischiose. Alla fine però è stato bloccato e arrestato. All’interno della sua auto, i Carabinieri hanno quindi rinvenuto diversi gruppi ottici appartenenti ad altre autovetture, segno che l’attività del malvivente non si era certo limitata a quell’unica Smart. Ad ogni modo per lui sono scattate le manette e adesso si trova in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Deve rispondere di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.