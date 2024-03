Roma, vede un uomo che smonta pneumatici: agente della Polizia locale sventa il furto

Stava raggiungendo il posto di lavoro, quando è stato incuriosito da due uomini che trafficavano vicino a un’auto in sosta. Un agente della Polizia Locale di Roma Capitale si è fermato per vedere cosa stesse succedendo e ha sorpreso due uomini che stavano smontando gli pneumatici di un’autovettura per rubarli.

L’agente stava raggiungendo il posto di lavoro quando ha assistito al furto

È successo la scorsa notte in via di Santa Galla, dove un agente appartenente al GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale, stava transitando con il proprio veicolo privato per prendere servizio presso la sede di Circonvallazione Ostiense.

Quando il vigile ha visto che un uomo stava smontando le ruote di una Citroen e poco distante un altro uomo che evidentemente fungeva da palo, controllando che nessuno si avvicinasse mentre il suo compare metteva a segno il furto, ha deciso di intervenire.

Il vigile ha dato l’allarme ai colleghi che si sono precipitati sul posto

L’agente, visto il palese tentativo di furto in atto, come prima cosa ha dato l’allarme ai colleghi e in breve altro personale della Polizia Locale è intervenuto sul posto. Quando hanno visto l’arrivo dei caschi bianchi i due ladri hanno cercato di scappare. Una fuga terminata presto visto che, dopo un breve inseguimento, la pattuglia dei vigili è riuscita a bloccare il ragazzo che aveva con sé la refurtiva e tutti gli strumenti utilizzati per il furto. Il 25enne di origine croata, è stato tratto in arresto. Recuperati dagli agenti anche gli pneumatici, che ora sono stati restituiti al proprietario dell’autovettura.