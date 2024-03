Polizia locale di Roma Capitale armata: in arrivo mille pistole

In arrivo oltre 900 pistole d’ordinanza e corsi di aggiornamento per la polizia locale, con esercitazioni pratiche al poligono di tiro.

Formazione in aula, un nuovo approvvigionamento d’armi e l’assegnazione in gruppi scelti. Il Comune di Roma punta a ottimizzare il corpo di polizia locale migliorandone la preparazione e dotando gli agenti di 925 pistole Heckler & Koch, in previsione del Giubileo. L’operazione coinvolgerà 8.300 agenti che nei prossimi giorni potranno utilizzare delle armi nuove di zecca ma dovranno anche tornare a studiare sui banchi, con corsi specifici per ottimizzare gli interventi sulle strade di Roma.

Mille pistole in più ai vigili urbani: cosa cambierà nella sicurezza a Roma

Si parla di almeno 925 pistole Heckler & Koch, modello SFP9-pb in dotazione ai vigili urbani, riscattate grazie a un bando del 2023. Oggi si parla di 2.477 armi assegnate alla polizia locale di Roma Capitale, su una pianta di 5.700 agenti che coprono tutto il territorio romano, compresi quelli non impiegati in compiti di pubblica sicurezza, con un’età media che si aggira sui 55 anni. L’utilizzo delle pistole, reintrodotto nel 2010 da Gianni Alemanno, è per gli agenti su base volontaria, un aspetto che vista la discutibile capillarità della polizia sul territorio capitolino porta a ripensare anche alla loro formazione interna.

Ecco allora che l’amministrazione capitolina ha indetto un bando per erogare, a partire dal 22 aprile e fino a luglio, dei corsi di formazione a 800 vigili urbani: il tutto finalizzato a rendere più repentina la risposta e a suddividerli, al termine del periodo di formazione, in squadre specifiche sul territorio.

A scuola di polizia: 800 vigili sottoposti a formazione

L’intento del Comune di Roma è equipaggiare la polizia locale al 90% con delle pistole di ordinanza, da affiancare però anche alle lezioni in aula. Saranno così 800 i vigili urbani che da fine aprile saranno coinvolti nei corsi di formazione della scuola di polizia di via Tuscolana. I corsi saranno divisi tra mattina e pomeriggio, su temi come il codice della strada, l’infortunistica stradale, le norme e le procedure di polizia giudiziaria e amministrativa. E ancora, il decoro urbano e la tutela ambientale, più una sezione specifica di formazione dedicata solo all’uso delle armi. In quest’ultimo caso, alle lezioni teoriche saranno affiancate quelle pratiche al poligono di tiro convenzionato con la polizia penitenziaria, più l’affiancamento di vari gruppi dei caschi bianchi per esercitazioni tematiche.

Una volta conclusi i corsi, gli agenti avranno un periodo di ferie, prima di essere assegnati a gruppi specifici, in cui impiegare le competenze acquisite in aula e con le esercitazioni pratiche. Una strategia che permetterà di affrontare con una marcia in più anche le eventuali minacce a ridosso dell’Anno Santo. Un progetto pilota che, se dovesse avere riscontri positivi, la Sulpl (Sindacato unitario lavoratori polizia locale) chiede sia adottato anche dai poliziotti del resto d’Italia, soprattutto da quelli dei comuni dell’hinterland.