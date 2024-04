Roma, dramma al mercato di Porta Portese: uomo si accascia e muore

Tragedia questa mattina al mercato di Porta Portese: un uomo si è accasciato improvvisamente a terra per un malore. Purtroppo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale.

Dramma stamani, domenica 28 aprile 2024, nell’area dello storico mercato capitolino di Porta Portese. Qui una persona, attorno a metà mattina, si è sentita male ed è crollata a terra. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. Nonostante i disperati tentativi di rianimarlo alla fine però l’uomo è deceduto.

Roma, disavventura per il Piotta a Porta Portese: “Mi è sparito il portafogli” (ilcorrieredellacitta.com)

Malore fatale a Porta Portese: vittima un anziano

Il tutto è successo quando erano da poco passate le 10.30. L’uomo, italiano, di 74 anni, si trovava all’altezza di via Ippolito Nievo quando improvvisamente si è accasciato a terra, presumibilmente a seguito di un malore. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Locale del gruppo XII Monteverde, già impegnate nel consueto servizio di vigilanza presso l’area del mercato.

Gli agenti hanno provveduto a delimitare l’area, per il tempo necessario, al fine di consentire le operazioni dei sanitari purtroppo rivelatesi vane come visto. Accertato il decesso della vittima i caschi bianchi hanno attivato le procedure del caso per l’identificazione della vittima ed il rintraccio dei familiari. Sotto choc i passanti per il dramma consumatosi sotto ai loro occhi.

Roma: “Vuole un guscio di tartaruga?”, il venditore abusivo al mercato di Porta Portese (FOTO) (ilcorrieredellacitta.com)