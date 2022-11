Roma: “Vuole un guscio di tartaruga?”, il venditore abusivo al mercato di Porta Portese (FOTO)

Vendeva carapaci di specie protette, denunciato dalla Polizia Locale. Scena decisamente insolita quella che gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei controlli all’interno del mercato domenicale di Porta Portese, si sono trovati davanti nella giornata di ieri. Un uomo infatti, allestendo una bancarella di fortuna, aveva messo in vendita alcuni “gusci” di tartaruga.

Il sequestro

Così le pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia di Roma Capitale sono intervenute per porre sotto sequestro i carapaci di tartarughe di grandi dimensioni (5 in tutto, ndr), posti in vendita abusivamente su teli improvvisati in terra. L’uomo invece, un cittadino di 56 anni, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, per vendita di gusci di esemplari appartenenti a specie protette, ed è stato sanzionato per 5mila euro per vendita non autorizzata. Attualmente i carapaci sono custoditi presso la sede del Gruppo territoriale, in attesa delle perizie tecniche da parte degli esperti, che stabiliranno le caratteristiche dei resti delle testuggini.

