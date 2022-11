Roma, controlli a tappeto della Polizia Locale: chiusa una discoteca, dentro 1000 persone

Roma. All’interno sono state trovate circa mille persone, peccato che il locale fosse sprovvisto delle necessarie autorizzazioni. Questa la motivazione che ha portato gli Agenti della Polizia Locale a sgomberare prima e a chiudere poi una discoteca nel VII municipio. Ma non solo, diversi i controlli degli agenti volti a tutelare la pubblica sicurezza.

I controlli della Polizia Locale: chiusa una discoteca

Numerose le verifiche effettuate dagli agenti della Polizia Locale. Nel mirino dei controlli anche una discoteca del VII municipio. Qui le pattuglie hanno sorpreso all’interno circa 1000 persone, un numero molto più elevato rispetto a quello consentito. Il locale è stato pertanto sgomberato e chiuso. Invece il titolare è denunciato per mancato rispetto delle prescrizioni. Ma non finisce qui.

Sedata anche una rissa

Sul tema della sicurezza gli agenti sono poi intervenuti per scongiurare una rissa in prossimità di piazza Bologna, dove era in corso una colluttazione tra due giovani che sono stati divisi dagli operanti. Condotti negli uffici, i due, identificati. Indagini in corso per accertare la dinamica dei fatti e eventuali ulteriori responsabili.

Gli altri controlli

Un’ulterore stretta poi ha interessato gli automobilisti, concentrandosi in particolare sull’ alta velocità e sulla guida in stato di ebbrezza. Gli agenti della Polizia di Roma Capitale hanno disposto posti di blocco per la verifica del tasso alcolemico dei conducenti in circolazione: oltre 500 gli automobilisti sottoposti al test preventivo e circa 700 le sanzioni elevate per mancato rispetto del codice della strada, fra cui poco meno di 300 per il superamento dei limiti di velocità.