Roma, weekend di ‘ordinaria follia’, 4 arresti e un ferito per la Polizia Locale, Milani (SulPl): “Riconoscimento come forza di polizia non più rinviabile”

La Polizia Locale deve essere riconosciuta come “forza di polizia e inserita nel comparto di sicurezza”, è questo l’appello del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) all’indomani di un weekend che ha visto particolarmente impegnati i caschi bianchi su tutto il territorio di competenza. La cronaca di queste ore parla infatti di un arresto operato all’Eur, dove alcuni agenti hanno anche rischiato di essere investiti da un automobilista che voleva sottrarsi al controllo, e di alcuni episodi di aggressione e resistenza in centro: uno in largo di Torre Argentina ed uno in piazza di Spagna, nonché un ulteriore arresto sabato di due topi d’appartamento a Ostia in Via delle Gondole.

Marco Milani, Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale

Sugli episodi, che hanno visto anche alcuni caschi bianchi finire in pronto soccorso a causa di violente reazioni, è intervenuto il commento del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), che per voce del Segretario Romano Aggiunto Marco Milani, rende noto:

“Quanto accaduto in quella che potremmo definire un weekend di ordinaria follia, rende evidente come le Polizie Locali delle cittá metropolitane, costituiscano ormai una presenza prevalente sul territorio, rispetto ad altre forze, rimaneggiate dai tagli al personale degli ultimi vent’anni. Riteniamo pertanto non più procrastinabile una legge di riforma che, prendendo atto di questa realtà oggettiva, riconosca ai Corpi il contributo quotidiano, inserendoli, al pari di altre forze, nel comparto Sicurezza. Per quel che riguarda Roma, rinnoviamo poi l’invito alla giunta Gualtieri a procedere nel riordino del Corpo, valorizzando quelle risorse umane che, ancora una volta, sebbene in condizioni difficili, hanno saputo dimostrare le loro professionalità”.

