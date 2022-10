Ostia, multati perché in divieto di sosta vengono riconosciuti dai residenti: “Hanno rubato in casa nostra ieri!”

Ladri beccati perché…parcheggiano in divieto sosta. Una “leggerezza” in materia di codice della strada è costata cara a due uomini sulla trentina, multati dagli agenti della Polizia Locale a Ostia in quanto avevano lasciato la loro auto in sosta irregolare; ma proprio durante la formalizzazione della sanzione da parte dei caschi bianchi la coppia è stata riconosciuta da alcuni passanti che transitavano in quel momento: i loro volti infatti erano stati ripresi dalle telecamere della propria abitazione dove il giorno precedente si era consumato un furto. A quel punto allora gli Agenti del X Gruppo Mare ci hanno voluto vedere chiaro.

La multa per divieto di sosta in Via delle Gondole

Ma andiamo con ordine. I fatti risalgono allo scorso 22 ottobre. Gli agenti della Polizia Locale, impegnati in uno dei tanti servizi di controllo del territorio, stavano sanzionando alcune autovetture in sosta irregolare lungo Via delle Gondole. Tra queste vi era anche una Mercedes con targa polacca. Sul posto, poco dopo, sono giunti proprietario e passeggero che sin da subito però hanno mostrato un atteggiamento sospetto tanto che gli Agenti hanno deciso di approfondire il controllo come detto.

Ladri riconosciuti dai residenti

Caso ha voluto che proprio in quel momento in strada transitassero due passanti, residenti in zona, che, alla vista dei due uomini sanzionati dalla Polizia Locale, si sono fermati accanto agli agenti. Quei volti infatti non gli erano sconosciuti: il giorno precedente infatti le telecamere della loro casa avevano ripreso la stessa coppia intenta a rubare all’interno. Immediatamente hanno allora avvisato gli Agenti della Locale raccontandogli l’accaduto, anche perché in merito al furto subìto era già stata sporta denuncia ai Carabinieri di Ostia.

Georgiani in stato di fermo a Ostia per furto in appartamento

I due uomini, a seguito degli elementi emersi, sono stati quindi condotti in Comando per ulteriori verifiche. Da queste è emerso che la coppia, due cittadini georgiani di 32 e 34 anni, erano irregolari in Italia e aveva già dei precedenti specifici penali in materia di reati contro il patrimonio. Non solo. Nella stessa zona dove è stato multato il loro veicolo, tra Via dei Velieri e Via delle Baleniere in particolare, erano stati segnalati altri furti in appartamento. Per i due presunti ladri, trasferiti a Regina Coeli, è stato quindi formalizzato lo stato di fermo in attesa del processo.

