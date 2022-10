Roma, ingrana la marcia e investe un agente dopo essere passato col rosso: arrestato

Il conducente di una Fiat Panda, un 43enne, ha creato il panico all’Eur. Prima è passato al semaforo con il rosso, poi ha cercato di scappare, a seguire ha tentato di investire un agente della Polizia locale ferendolo e infine ha nuovamente provato, inutilmente, a scappare. Tutto è successo in una manciata di secondi. Una serie di accadimenti che potevano trasformarsi in tragedia se non fosse stata per la prontezza della pattuglia del IX Gruppo Eur della Polizia locale che, dopo varie peripezie, è riuscita ad avere ragione del “fuggitivo”. Gli agenti, infatti, hanno rincorso l’uomo a bordo della Panda e in breve sono riusciti a fermarlo.

Il tentativo di fuga

Gli uomini della Polizia locale hanno visto che una Fiat Panda superava il semaforo nonostante fosse scattato il rosso. L’uomo quando si è reso conto di essere stato visto ha cercato di eludere i controlli dandosi alla fuga. Ma gli uomini della Municipale lo hanno raggiunto all’altezza delle Tre Fontane e hanno iniziato a svolgere i controlli di rito. Al momento in cui, però, gli è stato chiesto di esibire i documenti, il 43enne ha inserito la marcia e cercato di scappare, colpendo e ferendo un agente. Il tentativo di fuga è terminato ben presto, l’uomo è stato bloccato e arrestato.