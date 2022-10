Roma, nasconde la cocaina in un vaso, poi fugge alla vista degli agenti: inseguimento per le strade della città

Lo hanno visto mentre rovistava in un vaso fuori a un palazzo, nel quartiere Riserva Nuova e si sono incuriositi tanto da voler procedere a un accertamento. Il 23enne, però, quando ha visto gli agenti del VI Distretto Casilino non ha consentito loro di procedere all’accertamento, è salito a bordo di un’auto per darsi alla fuga.

È scattato un inseguimento tra la Polizia e il fuggitivo, terminato presto grazie alla prontezza degli agenti che hanno fermato il giovane e proceduto alla perquisizione personale e veicolare.

Il rinvenimento di soldi e stupefacente

Le ricerche degli agenti sono terminate con il ritrovamento di 180 euro in contanti e tre chiavi una delle quali apriva il portone del palazzo dove il 23enne era stato sorpreso in precedenza. Le forze dell’ordine sono poi andate a rovistare nel vaso in cui il giovane era stato visto armeggiare e hanno trovato 52,7 grammi di cocaina pari a 145 involucri.

Per il 23enne di nazionalità italiana è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto del giovane e ha disposto la misura degli arresti domiciliari.