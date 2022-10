Nettuno, arrestato anziano in possesso di una serra di marijuana

Il gruppo dei Carabinieri della stazione di Nettuno, ha arrestato un uomo di 63 anni. L’anziano, a cui è stato eseguito un provvedimento di esecuzione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, è stato colto in flagranza di reato poiché aveva creato una vera e propria serra, nella propria abitazione, per la coltivazione di marijuana. Durante le fasi di arresto, i Carabinieri hanno rivenuto oltre 7 chili e mezzo di fogliame da lavorare per la vendita. Per lui, il giudice ha stabilito una condanna di circa sei mesi.

Ancora arresti tra Anzio, Ardea e Nettuno

Nei Comuni elencati, il corpo militare dei Carabinieri ha effettuato altri tre arresti. I militari della Tenenza di Ardea, hanno notificato un ordine di esecuzione pena a un 28enne italiano, condannato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti per fatti legati a un periodo che va dal 2016 al 2018 presso la città di Roma. Il ragazzo è stato portato presso la casa circondariale di Velletri, dove dovrà scontare una pena di 15 anni di reclusione.

Un altro ordine di esecuzione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, è stato fatto dai Carabinieri della Stazione di Anzio verso un 50enne italiano. L’uomo è stato scoperto alla guida di un’auto appena rubata e con patente prima sospesa e successivamente ritirata. La persona è stata condannata per il reato di ricettazione e dovrà scontare una pena di 8 mesi. Infine, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, a seguito di un intervento per una lite segnalata da un passante, hanno notificato un ordine di esecuzione pena detentiva in carcere nei confronti di un italiano, classe 1968, per furto. Lo stesso, già con numerosi precedenti è stato tradotto presso la casa circondariale di Frosinone, dove espierà una pena di 2 e anni e 2 mesi.