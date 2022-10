Ardea, non si fermano all’alt e fuggono: scatta l’inseguimento, uno era ai domiciliari

Stavano facendo i classici controlli in strada, tra Ardea e Tor San Lorenzo, quando hanno ‘bloccato’ un’auto. Che anziché fermarsi all’alt dei Carabinieri è fuggita via: il conducente ha ingranato la marcia ed è scappato. Questo è quello che è successo nel weekend scorso ad Ardea, a Largo San Lorenzo, all’incrocio con via Campo di Carne: è qui che la vettura è fuggita. Ed è sempre da qui che è partito l’inseguimento per le strade, per rintracciare i fuggitivi.

La fuga e l’inseguimento per le strade di Ardea

Prima l’alt che non viene rispettato, poi l’inseguimento. E i Carabinieri della Tenenza di Ardea che, dopo pochi chilometri, sono riusciti a fermare la vettura e i fuggitivi, che si erano rifugiati in in una via secondaria. All’interno della macchina sono stati identificati tre giovani: due fratelli italiani di 38 e 39 anni e un cittadino tunisino di 44 anni.

Uno doveva stare a casa

Non solo la fuga. Il 38enne ha anche fornito ai Carabinieri delle generalità false perché lui, in realtà, si sarebbe dovuto trovare nella sua abitazione agli arresti domiciliari. È così, quindi, che i Carabinieri, insieme al personale della Squadra d’Intervento Operativo del 10° Reggimento “Campania”, hanno arrestato i tre: dovranno rispondere di evasione e procurata evasione.

L’arresto

I tre fuggitivi sono stati portati in caserma: il 38enne è stato arrestato con l’accusa di evasione, mentre il fratello e l’amico dovranno rispondere di procurata evasione. L’arresto è stato convalidato e l’evaso attualmente si trova di nuovo ai domiciliari. Lì dove sarebbe dovuto essere anche il weekend scorso.