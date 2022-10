Roma, auto rubata in fuga si schianta contro la Volante: l’inseguimento finisce vicino al campo rom

Un inseguimento finito nei pressi del campo rom tra la Polizia e un’auto poi risultata rubata. Alta tensione nella notte tra giovedì e venerdì nella Capitale con la Polizia e una banda di malviventi protagonisti di un ‘testa a testa’ terminato in Via di Salone con un incidente. In fuga gli occupanti del veicolo che risultano tuttora ricercati.

Ladri in fuga dopo aver rubato l’auto a Torpignattara

Stando a quanto ricostruito la Polizia ha intercettato l’auto che, anziché fermarsi per il controllo, per tutta risposta ha accelerato la marcia igorando l’alt. A quel punto è iniziato l’inseguimento, prima dell’incidente tra i mezzi avvenuto nei pressi del campo nomadi di Via di Salone come visto. Gli occupanti, a quel punto, sono allora usciti rapidamente dall’auto e sono fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce. Dalle successive verifiche è emerso che la vettura, poco prima, era stata rubata in zona Torpignattara.

L’auto usata per il colpo davanti al campo rom di Via di Salone

Un episodio simile, anche se in quel caso non si era trattato di un inseguimento, si era verificato poco più di un mese fa. Nella circostanza gli agenti, sempre davanti al campo rom, avevano rintracciato un’autovettura con la quale alcuni malviventi avevano poco prima messo a segno un colpo nella zona di Case Rosse. Un segnale che mantiene alta l’attenzione su quest’area oggetto spesso, non a caso, di controlli mirati da parte delle forze dell’ordine.

