Roma, l’auto usata per il colpo nel negozio trovata davanti al campo rom: caccia alla banda

Una macchina, modello Fiat Bravo, ritrovata la scorsa notte nei pressi della ‘baraccopoli’ di Via di Salone. Poco prima, da quanto emerso, era stata utilizzata per mettere a segno un colpo nella zona di Case Rosse. E non sarebbe nemmeno l’unico: degli occupanti del veicolo però nessuna traccia.

La Fiat Bravo abbandonata davanti al campo rom

Tutto è iniziato nella notte di ieri, 1 settembre, dopo la segnalazione di un furto in un negozio in Via Cercepiccola, a Roma Est. La Polizia, intervenuta tempestivamente in zona, ha subito predisposto una battuta di ricerca nell’area giungendo poi presso l’insediamento rom di Via di Salone. La ricerca è stata fruttuosa, almeno per ciò che riguarda il veicolo segnalato usato per il colpo: la Fiat, dove poco prima erano a bordo quattro persone, era infatti stata abbandonata proprio davanti al campo rom.

Parzialmente danneggiata

Ad attirare gli Agenti in zona è stato il fumo proveniente dall’area. Giunti sul posto è stato accertato che nel mezzo era stato gettato un fumogeno acceso che ha parzialmente danneggiato la vettura. La Fiat Bravo, che dai primi accertamenti non è risultata rubata (ma le verifiche in tal senso proseguono, ndr), è stata quindi sequestrata. In corso le ricerche della banda.

