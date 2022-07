Oroscopo Branko 15 luglio 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko venerdì 15 luglio 2022. A molti, sicuramente, non sembrerà vero. Eppure, il tempo corre e siamo già a venerdì, quindi un’altra calda settimana di luglio sta per giungere al capolinea. Progetti e idee per il fine settimana? Chi in questa giornata riceverà una bella proposta lavorativa? E chi, invece, incontrerà l’anima gemella? Tutto è possibile, ma non ci resta che scoprire qualcosa in più con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con tutte le sue anticipazioni segno per segno

Previsioni Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei vitale, pieno di energia! Gli altri noteranno la tua verve e non potranno che esserne ammaliati.

Oroscopo Branko Toro: Non lasciare che qualche malumore oggi prenda il sopravvento, hai tutte le carte in regola per emergere!

Oroscopo Branko Gemelli: La tua creatività oggi è a mille, catalizzala in progetti che si riveleranno preziosi nell’immediato futuro.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: La giornata ti vede protagonista, goditi la scena come il migliore degli artisti teatrali: l palcoscenico è tuo!

Oroscopo Branko Leone: Bella la tua determinazione che quest’oggi non passerà inosservata permettendoti di raggiungere vette mai sperimentate prima.

Oroscopo Branko Vergine: Cerca di non alimentare inutili polemiche quest’oggi, altrimenti potresti risultare intransigente.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Sei piuttosto nervoso, non riversare malumori sul partner ma cerca di analizzare le cose nella maniera più razionale possibile.

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi per i cuori solitari l’aria è frizzante! Se ti interessa una persona buttati, potresti rimanere piacevolmente sorpreso.

Oroscopo Branko Sagittario: Metti al bando la timidezza e fai valere le tue idee. Favoriti contatti e relazioni sociali quest’oggi, potrebbero portarti lontano.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: La tua capacità di analisi oggi potrebbe davvero risultare un aiuto prezioso per una persona a te cara, fanne tesoro!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi potrebbero esserci dei rallentamenti a lavoro, non spazientirti ma cerca di mettere bene in quali quali sono le tue reali priorità.

Oroscopo Branko Pesci: Se ti piace molto una persona, perché non ti butti? Hai una fascino irresistibile che metterebbe a dura prova chiunque.