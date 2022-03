Oroscopo Branko 15 marzo 2022: le previsioni segno per segno

Previsioni Branko 15 marzo 2022. Siamo a martedì, ormai è proprio la metà di marzo, come sta andando il bilancio fino a ora? Speriamo bene, noi ci preoccupiamo, però, della giornata che arriverà e non c’è niente di meglio che leggere l’oroscopo di Branko per partire con il piede giusto. Scopri come andrà il lavoro, la fortuna e l’amore grazie all’astrologo Branko.

Oroscopo Branko Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Vi sembra di non riuscire a trovare un equilibrio e di mancare gli obiettivi: avete la sensazione che passate dalla concentrazione sui dettagli all’istinto in un battito di ciglia. Dovete essere pazienti, è in arrivo un grandissimo passo avanti, potrebbe anche accadere entro domani.

Oroscopo Branko Toro: Provate a non reprimervi sebbene vi sentiate divisi tra responsabilità e desiderio del cuore. Sapete ciò che volete e ciò è ottimo, a parte quando questo non è ciò che la gente si aspetta da voi.

Oroscopo Branko Gemelli: Cercate di sminuire i problemi, ma dovete trovare la soluzione a problematiche complesse: oggi, però, avete un ottimo intuito. Sfruttatelo!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Riuscirete finalmente a superare un ostacolo: questo era il vostro obiettivo da un po’. La vostra mente è legata ai vostri pensieri, ma cercate di aprire gli occhi e capire quello che c’è davanti a voi.

Oroscopo Branko Leone: Dovete rivalutare alcuni valori profondi. Dovete lasciare le persone libere: in questo modo apprezzeranno la situazione e saranno più propense a restarvi vicine. Del resto richiudere gli altri in una gabbia non è mai una buona soluzione.

Oroscopo Branko Vergine: Dovete ascoltare e riascoltare un messaggio prima di capirlo, questo perché avete difficoltà a cambiare le vostre abitudini, anche se questo avviene nel vostro interesse.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Paradosso è il vostro secondo nome: cercate il lato positivo di tutto, ma non volete spiegazioni troppo semplicistiche. Siete attaccati alla verità, ma dovete prendere in considerazione ogni possibilità. In arrivo una scelta i cui effetti si vedranno per tanto.

Oroscopo Branko Scorpione: Qualcosa potrebbe interrompere una fastidiosa routine, inoltre l’eccitazione che provate allontana la fatica del lavoro. Tuttavia il peso delle situazioni vi metterà in difficoltà a causa di una nuova direzione da cui state cercando di allontanarvi.

Oroscopo Branko Sagittario: Siete in ansia: pensate che qualcuno vi stia mentendo. Non sai a cosa crede: se ciò che avete visto recentemente o quello che conoscevate prima.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Finalmente avete lasciato andare il passato: è il momento di mettere in gioco la vostra creatività. Cercate di trasmettere questo entusiasmo alle persone intorno a voi.

Oroscopo Branko Acquario: Prendete tutto troppo sul serio, questo potrebbe causarvi delle difficoltà. Avete voglia di leggerezza, ma la fretta e l’aggressività vi faranno fare un passo indietro, almeno se non metterete in discussione le vostre idee.

Oroscopo Branko Pesci: Siete pronti a combattere chiunque si metta tra voi e una gratificazione: non sopportate giudizi arbitrari o ingiustizie e la vostra emotività, oggi, è più forte che mai. Fissate dei limiti perché questo potrebbe ritorcervisi contro.