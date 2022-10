Oroscopo Branko 15 ottobre 2022: quali sono i segni fortunati di sabato?

Oroscopo Branko sabato 15 ottobre 2022. E anche questa settimana sta per finire, oggi è sabato e molti avranno la fortuna di staccare la spina dalla quotidianità e rilassarsi, allontanandosi così dal lavoro e dalla routine di ogni giorno. Altri, invece, dovranno pazientare ancora un po’ e aspettare la domenica. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questo sabato sul fronte sentimentale? Ci saranno incontri che cambieranno la giornata? Opportunità da cogliere al volo? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato e puntuale astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Hai degli obiettivi? Bene, devi seguirli senza paura. L’entusiasmo non ti manca, sei ottimista, ma ti stai anche distraendo un po’ troppo: forse devi ritrovare la calma di sempre!

‎Oroscopo Branko Toro: Chi ti sta attorno ti vuole bene, ma a volte tu non accetti i consigli perché preferisci fare di testa tua. Occhio al passato che ritorna: dagli errori bisogna imparare!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Bene i nuovi rapporti, le nuove relazioni: le amicizie sono davvero importanti. Devi concentrarti su quelle e non pensare alle polemiche: ti portano via energia!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Devi allontanarti dalla quotidianità di ogni giorno, in questo sabato hai bisogno di evadere, di fare altro. Bene la sfera sentimentale!

Oroscopo Branko Leone: Chi ti circonda, anche non volendo, ti influenza. E questo non sempre è un bene. Circondati di amici, di persone che ti vogliono bene!

Oroscopo Branko Vergine: Finalmente hai ritrovato la serenità di sempre, ma oggi dovrai perdonare qualcuno e andare avanti. Non puoi essere arrabbiato: la vita ti sorride, devi sorridere anche tu!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Devi stare con gli altri, non puoi isolarti: a volte ti senti messo da parte, ma non è così. Non sei invincibile, ma non puoi neppure estraniarti da tutto. E tutti!

Oroscopo Branko Scorpione: Occhio al passato, i vecchi ricordi stanno facendo capolino nella tua vita. Tutto procede a gonfie vele: sei positivo, energico, continua così!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Hai talento da vendere, le idee non ti mancano e riuscirai a vincere. Ma cerca di non essere impaziente, devi mantenere la calma per accogliere i risultati!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: A volte cerchi di mostrarti diverso, ma non puoi indossare la maschera: non devi fingere, devi andare avanti per la tua strada!

Oroscopo Branko Acquario: Hai finalmente raggiunto il giusto equilibrio, ma oggi sei un po’ stanco: che ne dici di trascorrere una serata in totale relax? Ne hai davvero bisogno!

Oroscopo Branko Pesci: Sei di buon umore, energico, positivo, ma a volte pensi troppo al futuro e non ti concentri sul presente. Cerca di dedicare questa giornata a te stesso, alla persona che ami!