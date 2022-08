Oroscopo Branko 16 agosto 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko martedì 16 agosto 2022. Oggi martedì, il Ferragosto è passato e dopo una breve pausa è tempo rimettersi a lavorare. Non tutti infatti sono andati in vacanza anche se la voglia di staccare la spina è davvero tangibile. Ma come andrà questo 16 agosto? Ci saranno segni più fortunati di altri o qualcuno dovrà ‘scapicollarsi’ per raggiungere un obiettivo? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: ‎‎ Oggi il buon aspetto della Luna regalerà un tocco in più alla relazioni che saranno baciate da un’inconfondibile sensualità.

‎Oroscopo Branko Toro: ‎‎ Cielo interessante per i sentimenti, non aver paura di dichiarare all’altro ciò che senti. Se è davvero la persona giusta saprà capirti.

‎Oroscopo Branko Gemelli: ‎‎ Non lasciare che i riverberi di qualche piccolo malumore si riversino su questo promettente cielo, pensa fino a 10 prima di intavolare una discussione.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: ‎‎ Giornata interessante se hai da poco iniziato un nuovo progetto, potresti ritrovarti particolarmente inspirato. Favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Branko Leone: È un cielo che ti vede protagonista, hai una grande forza e la tua determinazione ti permetterà di coltivare delle interessanti opportunità.

Oroscopo Branko Vergine: Cielo intrigante per i single, se sei solo non lasciarti scappare una nuova conoscenza! Attento però a non tenere il piede in due scarpe.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: ‎Belle queste stelle per chi si vuole bene, senti forte il desiderio di manifestare al partner il tuo amore anche con gesti eclatanti che potrebbero stupirlo.

‎Oroscopo Branko Scorpione: ‎‎ Stelle sensuali quelle di oggi per chi è un cerca di una bella emozione, sempre che a Ferragosto tu non abbia già conosciuto una persona carina.

‎Oroscopo Branko Sagittario: ‎‎È un cielo che invita alla prudenza quello di oggi. Alle volte sei piuttosto confuso e non sai bene nemmeno tu quello che vuoi, se ti senti messo alle strette temporeggia.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Ti senti decisamente libero, leggero e pronto a volare per nuove avventure. Hai voglia di riscoprire il tuo lato più avventuroso all’insegna di una ritrovata serenità.

Oroscopo Branko Acquario: Cielo interessanti per mettere nero su bianco dei nuovi accordi che si riveleranno importanti nel futuro. Non sottovalutare le intuizioni.

Oroscopo Branko Pesci: Da diverse settimane a questa parte sei piuttosto nervoso. È come se non ti sentissi capito o peggio ancora, hai l’impressione che gli altri si approfittino delle tua bontà. Oggi non dare adito a cattivi pensieri e vai avanti per la tua strada.