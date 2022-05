Oroscopo Branko 16 maggio 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko lunedì 16 maggio 2022. Oggi è lunedì e metà del mese di maggio è andata! Si sa, il ritorno dopo il weekend è sempre faticosa ma come sta andando la giornata? Numerosi gli impegni di ognuno di noi: c’è chi si prepara alla maturità, chi alla sessione di esami e chi alla nuova stagione. Scommetto tuttavia che siete curiosi di sapere cos’hanno in serbo per voi le stelle! Non indugiamo oltre e scopriamolo con le previsioni del fantastico Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: La giornata procede a rallentatore, complice un po’ di stress sul lavoro. Cerca di farti scivolare le cose addosso.

Oroscopo Branko Toro: Oggi sei forte, la giornata parte bene, preludio di belle soddisfazioni in arrivo! Se ti interessa una persona fatti avanti.

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei un pochino demotivato, forse quella ricompensa che tanto desideri ancora non è arrivata. Non temere, spesso le cose si volgeranno a tuo favore!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi potresti avere qualche piccola discussione sul lavoro, non alimentare inutili polemiche e prima di rispondere conta fino a 10.

Oroscopo Branko Leone: Oggi potresti fare un prezioso incontro professionale, il periodo è propizio per le nuove collaborazioni.

Oroscopo Branko Vergine: Non lasciare che qualche pensiero di troppo quest’oggi mini la tua serenità. Ricordiamo che il periodo è favorevole, sta a te guardare il bicchiere mezzo pieno.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Sul lavoro hai come la sensazione di non essere ascoltato, desidereresti avere maggior voce in capitolo sulle questioni che contano.

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi la Luna è favorevole e questo ti porrà in una luce diversa non solo sul lavoro ma anche nei rapporti con gli altri, interessanti le nuove conoscenze.

Oroscopo Branko Sagittario: Cerca di non alimentare polemiche oggi, sarà bene valutare attentamente tutte le questioni e non agire in modo frettoloso.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Il lavoro ultimamente ti assorbe ma le soddisfazioni non mancano ma è essenziale circondarsi di validi collaboratori.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi sei forte e hai una grande voglia di fare, favoriti i viaggi e gli spostamenti, belle emozioni in arrivo!

Oroscopo Branko Pesci: I sentimenti vanno, come si dice, a gonfie vele e anche sul lavoro il tuo impegno viene riconosciuto. Cosa volere di più?