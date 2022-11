Oroscopo Branko 16 novembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) di mercoledì

Oroscopo Branko mercoledì 16 novembre 2022. Siamo nel bel mezzo della settimana: è arrivato il freddo, le temperature sono in calo e il Natale si avvicina, anche se manca più di un mese l’aria natalizia inizia a respirarsi. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata anche sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno belle opportunità da cogliere al volo o qualcuno dovrà discutere con i colleghi per far valere le proprie idee? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 16 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Sei profondo, sensibile, empatico e chi ti sta vicino se ne sta accorgendo giorno dopo giorno. La fatica, però, inizia a farsi sentire: devi riposare un po’ di più, ne hai davvero bisogno!

‎Oroscopo Branko Toro: Bene la forma fisica, hai energia da vendere. Ma oggi dovrai anche confidarti con qualcuno, fare chiarezza nel tuo cuore e dire quello che pensi senza timori!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Hai veramente tanto lavoro, molti progetti da portare a termine e poco spazio da dedicare a te stesso. Questo, però, è sbagliato: devi ascoltare il tuo corpo, ti sta chiedendo pietà!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Hai pienamente fiducia in te stesso, nelle tue capacità. Unico consiglio: non esagerare a tavola, occhio alla dieta e agli eccessi!

Oroscopo Branko Leone: Sei ottimista, energico, ma hai veramente tanti impegni da portare a termine. Forse dovresti riposarti un po’ di più!

Oroscopo Branko Vergine: Chi ti sta vicino si fida di te e delle tue capacità, quindi approfitta di questo momento per andare avanti!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Hai tanti progetti, molte idee e ora dalle parole vuoi finalmente passare hai fatti. Prima, però, devi prenderti una pausa: sei troppo frenetico!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi, più che mai, devi mantenere la calma. E usare l’arma della prudenza. Va bene rischiare, ma non troppo!

Oroscopo Branko Sagittario: Sei di ottimo umore, nessuno riuscirà a demoralizzarti e a buttarti giù: sei forte e hai capito, finalmente, chi sei e quanto vali!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi sei serio, concentrato su te stesso e sui tuoi progetti. Insomma, hai finalmente capito quali sono le tue priorità!

Oroscopo Branko Acquario: Nessuno si salva da solo e oggi ti toccherà chiedere aiuto a qualcuno perché ti troverai in difficoltà. Bene la forma fisica, ma occhio a fegato e reni: sono i tuoi punti deboli!

Oroscopo Branko Pesci: Oggi dovrai cercare di schivare le discussioni, fare slalom tra le polemiche. E dovrai dedicare un po’ più di tempo a te stesso e al tuo partner, che ha bisogno di attenzioni!