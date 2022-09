Oroscopo Branko 16 settembre 2022: le previsioni di venerdì segno per segno

Oroscopo Branko venerdì 16 settembre 2022. Finalmente è venerdì, nell’aria già si sente il ‘profumino’ del fine settimana. C’è chi oggi finirà le ore di lavoro, chi invece dovrà ancora andare in ufficio e portare a termine dei progetti. E c’è chi, ancora fortunato, è in ferie e si sta godendo le vacanze. Ma come andrà questa giornata, all’insegna del maltempo, sul fronte lavorativo e sentimentale? Chi sarà più fortunato in amore e avrà modo di incontrare una persona speciale? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Sei uno combattivo, ma sai anche come perdonare. Ora sei finalmente calmo, sereno, hai ritrovato la giusta serenità: continua così, l’equilibrio è quello giusto!

‎Oroscopo Branko Toro: Basta paure: è arrivato il momento di parlare, di esprimerti senza timore. L’energia non ti manca, ma oggi forse è meglio mantenere la calma e riflettere prima di agire!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Sei un po’ confuso, non sai bene come muoverti e hai bisogno di ritrovare la tranquillità di sempre. Che ne dici di fare sport? Hai bisogno di ricaricare le batterie!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Hai bisogno di riflettere, poi potrai prendere delle decisioni. Hai combattuto tanto, hai fatto molti sforzi e ora sei stanco. Hai bisogno, insomma, di un po’ di relax!

Oroscopo Branko Leone: Non sei molto concentrato, sei distratto, pensi troppo e non sai come portare a termine i tuoi progetti. Rilassati, con calma riuscirai a fare tutto!

Oroscopo Branko Vergine: Sei ottimista, positivo, energico. E questo lo risente (positivamente) anche il tuo fisico: sei in ottima forma!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Stai per mettere in discussione tutta la tua vita, ma mantieni la calma. A volte fare un passo indietro, guardarsi dentro aiuta!

Oroscopo Branko Scorpione: Tutto procede secondo i piani, ma la vita scorre velocemente. Sei felice, hai ritrovato il tuo equilibrio, ma hai bisogno di rimetterti in forma: che ne dici di fare un po’ di attività fisica?

‎Oroscopo Branko Sagittario: Tutto corre, ma tu hai bisogno di fermarti, di rallentare i ritmi e guardarti dentro. Hai bisogno di fare più sport, di rilassarti e dedicare del tempo a te stesso!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: La giornata è da vivere, sono favoriti gli incontri speciali. Prima, però, cerca di fare chiarezza nel tuo cuore e di trovare il giusto equilibrio!

Oroscopo Branko Acquario: Chi ti sta attorno si fida di te, ti stima. Anche se tu nell’ultimo periodo sei nervoso e hai bisogno di libertà, dei tuoi spazi!

Oroscopo Branko Pesci: Favorite le relazioni, presto ti accorgerai che tutti gli sforzi verranno ripagati. Le soddisfazioni sono dietro l’angolo, ma ora hai bisogno di concederti una serata romantica, in compagnia di una persona piacevole!