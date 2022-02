Oroscopo Branko 17 febbraio 2022: scopri come sarà la tua giornata secondo le stelle

Oroscopo Branko 17 febbraio 2022. La metà di febbraio è ormai superata e il mese più corto dell’anno sta per giungere al capolinea: forse ultimi giorni di freddo, poi si spera si possa dare il benvenuto alla primavera, una delle stagioni più amate. Oggi, intanto, è giovedì 17 febbraio e il weekend si fa sempre più vicino: in molti, infatti, non vedono l’ora di staccare la spina, di rilassarsi e di prendere una pausa dal lavoro e dalla routine quotidiana. Ma come andrà la giornata? Ci saranno degli ostacoli da superare o tutto filerà liscio? Non ci resta che ‘indagare’ e scoprire cosa hanno in serbo per noi le stelle con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 17 febbraio 2022 : Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi attiri attorno a te solo elettricità, ma dovresti aprire gli occhi e capire davvero come stanno le cose! Guardati intorno!

Oroscopo Branko Toro: Oggi sei responsabile e disciplinato, in grado di portare a termine molti progetti. Sei indipendente quello sì, ma cerca di ascoltare gli altri o i colleghi che sono in difficoltà: non voltare loro le spalle. A volte sei intransigente e questo non va sempre bene!

Oroscopo Branko Gemelli: Attenzione, oggi potresti fare qualcosa di cui poi te ne pentirai quindi cerca di riflettere di più. Non tuffarti di testa e non essere frettoloso: non serve a nulla!

Oroscopo Branko 17 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi potresti arrabbiarti (e non poco) e potresti lasciare senza parole chi ti sta vicino. Cerca di capire cosa è davvero importante nella tua vita, senza tenerti dentro quello che pensi: devi essere onesto prima con te stesso, poi con gli altri!

Oroscopo Branko Leone: Vuoi evadere un po’ dalla quotidianità, rilassarti e scrollarti di dosso le responsabilità. Ma cerca di sforzarti ad andare avanti, di non farti prendere dalla noia e di pensare a un progetto creativo!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi non è la giornata giusta per mostrare le tue potenzialità, anche se nel lavoro che fai riesci ad esprimere benissimo quello che sai fare. Tempo al tempo!

Oroscopo del 17 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Tutto procede in modo regolare e potresti anche rallentare un po’. Cerca di evitare il lavoro eccessivo: si sa, non hai voglia di svolgere più mansioni contemporaneamente!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi i tuoi amici e i colleghi saranno sinceri e molto schietti. Cerca di non affrettare le conclusioni, anzi è meglio fare più domande per avere il quadro chiaro. Le tue intenzioni sono buone, vai avanti così!

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi vuoi impegnarti davvero sul lavoro e questo farà bene alla tua autostima. Cerca di capire che chi ti sta attorno ha bisogno di te: non sprecare tempo ed energia per dubitare!

Oroscopo del 17 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Bene il lavoro, tutto procede secondo i piani anche se i compiti sono difficili. Non vuoi svelare agli altri quello che stai facendo: resta concentrato sui tuoi impegni e tornerai a casa con una bella soddisfazione!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi sul lavoro sarai un po’ infastidito perché c’è qualcuno che pretende troppo. Cerca di fare cose fuori dall’ordinario anche se questo ti spaventa perché hai paura del giudizio degli altri!

Oroscopo Branko Pesci: Stai pensando alle ferie, ma non hai tempo e soldi. Cerca di non essere così frustrato, meglio mettersi al lavoro per trovare delle soluzioni: hai bisogno di staccare sì, ma ricorda che non hai bisogno di grandi lussi per prenderti una meritata pausa!