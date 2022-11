Oroscopo Branko 17 novembre 2022: quali sono i segni fortunati di giovedì?

Oroscopo Branko giovedì 17 novembre 2022. Abbiamo superato la metà della settimana, siamo a giovedì e il weekend si avvicina: ancora qualche sforzo e un po’ di pazienza, poi arriverà il momento del relax, magari in famiglia. Ma come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale? Chissà…ci saranno segni più fortunati di altri o qualcuno dovrà aspettare il prossimo anno per incontrare una persona speciale? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni, sempre puntuali e precise, dell’amato astrologo Branko. Che non delude mai!

Oroscopo Branko 17 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi sarai trascinato dalle emozioni, ma dovrai imparare a essere selettivo. Attorno a te sta succedendo di tutto e hai bisogno di mantenere la calma, capire e trascorrere un po’ di tempo con te stesso!

‎Oroscopo Branko Toro: Hai voglia di goderti la vita al massimo, senza paura, anche correndo dei rischi. Sei ottimista, energico, ma devi anche riposare un po’ e seguire una dieta sana ed equilibrata!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Sei realista, energico, pieno di voglia di fare. E la fortuna è dalla tua parte. Cerca, però, di trovare un giusto equilibrio tra azione e riposo, ne hai bisogno!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Hai veramente tanti responsabilità e molti progetti da portare a termine, in vista del nuovo anno. Occhio allo sport e ai falsi movimenti: rischi di farti male!

Oroscopo Branko Leone: Oggi più che mai farai da mediatore per evitare delle polemiche e dei conflitti, che non sono certo costruttivi. Mantieni la calma: hai bisogno di prendere del tempo!

Oroscopo Branko Vergine: Il cielo ti sorride, finalmente hai ritrovato la giusta serenità e sei in grado di capire qual è la strada da percorrere. Stai andando bene, continua così, ma cerca di riconoscere i tuoi limiti.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Sei molto generoso, ma a volte questo non è un bene. Devi ponderare tutto e stare attento: c’è chi ti invidia, è geloso della tua forma fisica!

Oroscopo Branko Scorpione: Hai veramente tanti pensieri e oggi sei concentrato su questi. Cerca di fare chiarezza nel tuo cuore e di mantenere la calma: puoi fare tutto, ma pensando anche alle conseguenze!

Oroscopo Branko Sagittario: La fortuna è dalla tua parte e oggi sei intraprendente ed energico. Bene gli investimenti, ma occhio alla sfera sentimentale: sei troppo preso e concentrato sul lavoro!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei convinto di quello che sai fare e oggi, quindi, dovrai mettere da parte la modestia. Occhio alla dieta: devi seguire un’alimentazione sana, senza troppi eccessi!

Oroscopo Branko Acquario: Finalmente hai fatto chiarezza nel tuo cuore: le idee ci sono, ma dalle parole devi passare ai fatti. Occhio ai problemi digestivi: meglio fare sport e mangiare bene!

Oroscopo Branko Pesci: Sei energico, hai voglia di vivere, di lasciarti andare a belle emozioni, ma dovrai anche rilassarti un po’. Non puoi pretendere troppo da te stesso!