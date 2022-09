Oroscopo Branko 17 settembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) di sabato

Oroscopo Branko sabato 17 settembre 2022. Siamo finalmente a sabato, la settimana ‘lavorativa’ per molti si è conclusa. Altri, invece, dovranno andare in ufficio anche oggi, ora che la quotidianità di sempre è tornata a fare capolino nelle nostre vite. Ma come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Qualcuno dovrà sgomitare per emergere? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Sei determinato, hai voglia di buttarti alle spalle il passato: cerca, però, di mantenere la calma e di essere paziente. Devi rallentare un po’ e hai bisogno di relax!

‎Oroscopo Branko Toro: Sei fortunato, quindi oggi puoi anche rischiare e tentare un investimento. Occhio, però, agli eccessi: non esagerare, hai bisogno di recuperare l’energia. E una dieta equilibrata sicuramente ti aiuterà!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Cerca di lasciarti andare alle emozioni, alla passione. E di fare un passo indietro. Occhio alla dieta: sei goloso e ami i dolci, ma non puoi eccedere in tutto!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Cerca di mantenere la calma, di affrontare i problemi con lucidità. L’energia non ti manca, ma hai bisogno di libertà e di un po’ di sano e meritato relax!

Oroscopo Branko Leone: Sei consapevole di tutto, sai bene quello che vuoi, ma ora devi prenderti cura di te stesso. E devi seguire il tuo cuore!

Oroscopo Branko Vergine: Finalmente hai ritrovato il giusto equilibrio, ma sei stanco. Che ne dici di rilassarti un po’? Una serata piacevole e tranquilla fa al caso tuo!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Sei concreto, sereno e sei in ottima forma fisica. Ora, quindi, riuscirai a superare tutto i tuoi limiti: sei positivo e ottimista, ma non esagerare!

Oroscopo Branko Scorpione: Sei gentile, la fortuna è dalla tua parte e gli incontri con gli altri sono piacevoli. Insomma, tutto procede a gonfie vele!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Hai perso la pazienza, non sai più come gestire i tuoi impegni e hai bisogno di un momento di relax. Hai bisogno di ascoltare il tuo corpo, di prenderti cura di te stesso!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: La giornata è bella, tutta da vivere: ascolta te stesso, il tuo istinto. E cerca di riflettere bene prima di fare una scelta importante!

Oroscopo Branko Acquario: L’umore è ottimo, devi concentrarti su quello che vuoi fare. Ma prima avrai il tempo per goderti una giornata all’insegna del relax: sei stanco e te la meriti!

Oroscopo Branko Pesci: Le belle notizie stanno per arrivare: prima o poi le soddisfazioni busseranno alla tua porta. Cerca di rallentare i ritmi e di ascoltare te stesso!