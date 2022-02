Oroscopo Branko 18 febbraio 2022: scopri come sarà la tua giornata secondo le stelle

Oroscopo Branko 18 febbraio 2022. Quando è iniziata la settimana il weekend sembrava così lontano perché il lavoro chiamava, gli impegni non si potevano posticipare e non era certo tempo di relax. Ma le ore volano e siamo arrivati finalmente a venerdì e molti ora potranno dire addio alle ‘responsabilità’ e godersi il fine settimana, il penultimo del mese di febbraio che sta per giungere al capolinea. Ma come andrà questa giornata in amore? Ci saranno segni più fortunati di altri e il cielo prometterà grandi cose? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 18 febbraio 2022 : Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Occhio, oggi attiri troppa elettricità, ma forse è meglio stare con i piedi per terra. Cerca di aprire gli occhi e di capire come muoverti!

Oroscopo Branko Toro: Oggi sei responsabile e sarai in grado di portare a termine tutti i tuoi progetti, ma occhio a non tagliare i ponti con i tuoi colleghi o con chi è in difficoltà. Cerca, insomma, di non voltare le spalle a nessuno e di non essere così intransigente!

Oroscopo Branko Gemelli: Mantieni la calma perché stai per fare qualcosa di cui potresti pentirtene subito dopo. Cerca di affrontare tutto con prudenza: meglio essere accorti, pensarci senza tuffarsi di testa. Ora non c’è bisogno di questo!

Oroscopo Branko 18 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi una discussione potrebbe lasciarti di stucco, ma cerca di non isolarti e di non tenerti tutto dentro. Anzi, cerca di dire quello che pensi, anche se potresti essere escluso dal gruppo: meglio essere sinceri e onesti!

Oroscopo Branko Leone: Hai voglia di rilassarti, di passare del tempo in una sorta di santuario ‘intellettuale’, lontano dalla routine frenetica. Eppure, potresti annoiarti presto: cerca di essere più creativo e di pensare a un nuovo progetto!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi non è la giornata giusta per mostrare agli altri le tue potenzialità. Anche se bisogna dire la verità: tu nel tuo lavoro riesci ad esprimere la tua persona, la tua originalità e creatività e questo ti piace da morire!

Oroscopo del 18 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Potresti anche rallentare perché tanto tutto sta procedendo per il verso giusto. Cerca di evitare il lavoro eccessivo: meglio non svolgere più mansioni nello stesso momento e fare tutto con calma!

Oroscopo Branko Scorpione: Attorno a te c’è molta sincerità, ma attenzione a non arrivare a conclusioni affrettate. Cerca di fare domande se qualcosa non ti è chiaro: tu sei limpido, vero e hai voglia di approfondire prima di giudicare!

Oroscopo Branko Sagittario: Hai voglia di fare il massimo e di impegnarti sul lavoro: sei produttivo e questo non fa altro che aumentare la tua autostima. Cerca di non sprecare tempo ed energia: non vale la pena mettere in dubbio tutto!

Oroscopo del 18 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Bene il lavoro, tutto procede secondo i piani e i compiti difficili non ti spaventano. Tutto il contrario. Fai bene a restare concentrato, tanto stasera tornerai a casa con una bella soddisfazione!

Oroscopo Branko Acquario: Al lavoro sei un po’ infastidito perché forse c’è chi pretende troppo da te. L’idea di stravolgere i piani ti spaventa, ma più che altro perché ora hai paura del giudizio degli altri!

Oroscopo Branko Pesci: Hai voglia di prenderti delle ferie, di rilassarti, ma in realtà non puoi farlo perché non hai tempo e soldi. Anzi, cerca di trovare soluzioni alternative e mettiti in testa che per staccare non sempre serve un lusso!