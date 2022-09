Oroscopo Branko 18 settembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko domenica 18 settembre 2022. Siamo finalmente a domenica, la giornata dedicata al relax per eccellenza. Messa da parte l’estate, la routine quotidiana — tra impegni lavorativi e di studio — è tornata a fare capolino nelle nostre vite. Scommetto però che non vedete l’ora di sapere come andrà questa giornata e soprattutto quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati. Allora, bando alle ciance e scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: È un cielo che invita a fare chiarezza, c’è un po’ di confusione sul futuro dei prossimi mesi e questi ti rende nervoso. Cerca di non prendere le situazioni troppo di petto.

‎Oroscopo Branko Toro: Bel cielo per le coppie, una ritrovata complicità scandisce questa giornata regalando delle emozioni intriganti e che non sentivi da tempo.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Cielo che invita alla prudenza. Se ultimamente sul lavoro ci sono stati dei malintesi cerca di mettere nero su bianco le cose che non ti stanno bene.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Belle queste stelle per i sentimenti! Gli amori nati da poco hanno una marcia in più e saranno forieri di legami importanti.

Oroscopo Branko Leone: Ultimamente sei piuttosto pensieroso, il partner ti appare lontano questo ti crea una certa inquietudine. Non tenerti tutto dentro ma dì apertamente quello che pensi.

Oroscopo Branko Vergine: Cielo interessante per i nuovi progetti, hai voglia di metterti in gioco e le novità non mancheranno. Favoriti i contatti con altre città.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Belle queste stelle per i cuori solitari! Se solo faresti bene a guardarti attorno, sarebbe davvero un peccato sprecare il tuo charme.

Oroscopo Branko Scorpione: Cielo interessante per le coppie di lunga data, hai voglia di mettere radici e non escludo l’ufficializzazione di un’unione da qui ai prossimi mesi.

‎Oroscopo Branko Sagittario: Cielo interessante per i nuovi progetti, da qualche settimana a questa parte hai davvero una marcia in più! Una bella vitalità contraddistingue il tuo essere.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Bello questo cielo per i sentimenti, se ha da poco conosciuto una persona carina mette da parte ogni ansia e coltiva il rapporto.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi l’umore è altalenante, attenzione alle inutili polemiche. Qualcuno potrebbe pentirsi per qualche parola di troppo, conta fino a dieci prima di esporti.

Oroscopo Branko Pesci: Sul lavoro c’è un po’ di nervosismo, cerca di non perdere la pazienza e se c’è qualche problema parlane apertamente senza remore.