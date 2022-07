Oroscopo Branko 19 luglio 2022: ecco le previsioni segno per segno di martedì

Oroscopo Branko martedì 19 luglio 2022.Una nuova settimana è cominciata: oggi è martedì e finalmente il lunedì è passato, pronti per ricominciare la routine di lavoro e/o studio? Infatti non tutti sono andati in vacanza e per coloro che restano gli impegni quotidiani si fanno sentire. Ma come andrà questa giornata? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Previsioni Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: La giornata di oggi ti vede protagonista: hai energia da vendere e gli altri invidieranno la tua vitalità! Favoriti gli accordi e le nuove collaborazioni.

Oroscopo Branko Toro: La stanchezza si fa sentire, ultimamente stai mettendo anima e corpo sul lavoro. Ma anche tu hai bisogno di riposare, cerca di ritagliarti del tempo per te stesso e per le tue passioni.

Oroscopo Branko Gemelli: La creatività quest’oggi fa da padrone, sfruttala per mettere in piedi dei progetti lavorativi che potrebbero rivelarsi importanti nel prossimo futuro.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Bello questo cielo per i sentimenti, se da poco hai conosciuto una persona carina coltiva il rapporto e non te ne pentirai. Sul lavoro c’è aria di novità.

Oroscopo Branko Leone: La giornata potrebbe subire qualche piccolo rallentamento, non è possibile avere sempre tutto subito. Non ti spazientire e guarda le cose da un’altra prospettiva.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi potresti essere un po’ polemico, attenzione a non alimentare polveroni inutili soprattutto sul lavoro. Recupero da questa sera.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Se sei in coppia da tempo senti forte il desiderio di legalizzare l’unione e non escludo che una decisione importante possa avvenire nel giro di poche settimane. Sul lavoro invece ci sono dei nuovi accordi da valutare.

Oroscopo Branko Scorpione: Bello questo cielo per i sigle, è quasi impossibile resistere al tuo fascino e avrai l’occasione di conoscere una persona che ti farà battere il cuore come non capitava da tempo.

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi c’è qualche dubbio nell’aria, vorresti maggiori riconoscimenti sul lavoro ed è come se ti sentissi schiacciato dalle responsabilità. Se hai qualcosa da dire ad un capo fallo nei prossimi due giorni.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Rispetto a qualche settimana fa ti senti decisamente più leggero, bello questo cielo per le coppie che vogliono avere un figlio! Ci sono novità nell’aria.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi potreste incappare in qualche polemica di troppo, attenzione ai musi lunghi e ricorda che la sincerità paga sempre quindi se qualcosa non ti va bene non esitare a farlo presente.

Oroscopo Branko Pesci: Sono settimane cariche di passioni e di sentimento, quindi se ti piace una persona non avere paura di buttarti! Sul lavoro qualcosa si sta smuovendo ma devi avere pazienza, non è il momento di agire frettolosamente.