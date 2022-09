Oroscopo Branko 19 settembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko lunedì 19 settembre 2022. Nuovo lunedì, nuova settimana! Messa da parte l’estate, la routine quotidiana — tra impegni lavorativi e di studio — è tornata a fare capolino nelle nostre vite. Siamo sicuri però che non vedete l’ora di sapere come andrà questa giornata e soprattutto quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati. Allora, bando alle ciance e scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Ultimamente siete piuttosto pensierosi, il partner è lontano e questo vi crea una certa inquietudine. Non tenetevi tutto dentro, parlate chiaramente.

‎Oroscopo Branko Toro: Belle queste stelle per i sentimenti, non fatevele sfuggire! Gli amori nati da poco hanno una marcia in più e saranno forieri di legami importanti.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Stelle interessanti per oggi e domani, attenzione a non farvi distrarre troppo dal lavoro, non c’è solo quello nella vita.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Cielo a dir poco interessante per le coppie di lunga data, certo avete voglia di mettere radici e non si escludono atti ufficiali.

Oroscopo Branko Leone: C’è qualcosa che vi frulla nella testa, e siete abbastanza pensierosi. Forse meglio prendervi una pausa dal partner per oggi

Oroscopo Branko Vergine: Cosa ne pensare di un prossimo fine settimana in compagnia dei buoni cari vecchi amici? Potrebbe aiutare il vostro umore.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: L’amore è un po’ sonnambulo ma niente paura, questo è il vostro mese di ripresa, avete solo bisogno di pazientare un altro po’.

Oroscopo Branko Scorpione: Il lavoro procede bene, ma si vede che c’è qualcosa che vi manca più di tutto: forse la complicità del vostro partner?

‎Oroscopo Branko Sagittario: Qualcosa bolle in pentola per i sentimenti, siete pronti a fare il grande passo e ad aprirvi al prossimo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: La giornata andrà molto meglio nel pomeriggio, dunque cercate di rimandare in seguito tutte le discussioni importati.

Oroscopo Branko Acquario: Non c’è pane che vi soddisfi, e dovrete farvi qualche domanda in più su come sta andando la vostra vita.

Oroscopo Branko Pesci: Siete ancora insoddisfatti della vista professionale, ma tenete duro, solamente all’arrivo si vedono i cavalli di razza, come dice il proverbio.