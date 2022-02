Oroscopo Branko 1°marzo 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko 1 marzo 2022. Finalmente, dobbiamo dare il benvenuto al mese di marzo e, si spera il prima possibile, alla primavera. Eppure, questi giorni sono molto freddi, le temperature sono in calo e pare che Carnevale, che cade proprio oggi, ci stia facendo uno scherzetto. Ma come andrà questo martedì? Vi travestirete? Avete già in mente un costume da indossare o vi toccherà solo lavorare? E l’amore sarà a gonfie vele? Tutte domande alle quali Branko cercherà di dare una risposta con le sue anticipazioni e previsioni.

Oroscopo Branko Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei determinato più che mai: vuoi portare a termine tutto quello che hai in mente. Cerca però di mantenere la calma, di valutare tutto con attenzione senza fretta!

Oroscopo Branko Toro: Il periodo è fantastico dal punto di vista intellettuale: oggi che ne dici di fare una formazione? Di leggere un libro? Ti aiuterà ad aprire la mente!

Oroscopo Branko Gemelli: Hai delle idee un po’ strane, diverse dall’ordinario, anche sul lavoro. Tutti si stupiscono di te, in realtà il primo forse sei tu. Ma non mollare e vai avanti così!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Non riesci a dare forma ai tuoi pensieri e sei un po’ con l’umore ‘ballerino’. Cerca di mantenere la calma: la fretta non è certo la giusta alleata!

Oroscopo Branko Leone: Vuoi rompere con la monotonia di questi giorni e hai intenzione di seguire tutti i tuoi obiettivi. Cerca di focalizzarti su quello che è davvero importante nella tua vita, ma occhio a non essere troppo sincero: potresti mettere in difficoltà delle persone che ti sono vicine!

Oroscopo Branko Vergine: Non ti fidi di nessuno in questo periodo e forse riesci ad accontentarti difficilmente. Sono troppo ‘alte’ le tue esigenze? Chissà. Resta il fatto che per te questa è la normalità!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Hai bisogno di svagarti un po’, ma la famiglia forse blocca le tue idee. Cerca di non far pensarci e di andare avanti, prova a gestire quello che provi!

Oroscopo Branko Scorpione: Bene il lavoro, sai come svolgere anche i compiti più difficili. Cerca di restare concentrato sul lavoro e tornerai a casa con una bella soddisfazione!

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi sei disciplinato, sai come portare a termine molte faccende. Sei determinato, indipendente, ma occhio a non chiudere la porta a chi è in difficoltà!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Attenzione a quello che fai, potresti pentirtene in un secondo momento. Cerca di mantenere la calma, di trovare l’equilibrio!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi potresti arrabbiarti. E non poco. E questo potrebbe farti vedere in modo diverso dalle persone che ti sono accanto: cerca di parlare di più, non tenerti tutto dentro!

Oroscopo Branko Pesci: Hai voglia di staccare la spina, di passare un momento in tranquillità lontano dalle responsabilità. Ma attenzione alla noia: meglio mettere in moto la creatività!