Oroscopo Branko 2 agosto 2022: le previsioni segno per segno di oggi

Oroscopo Branko martedì 2 agosto 2022. Oggi è martedì e una nuova, calda settimana è pronta a partire. Agosto è appena cominciato e voi, siete già in vacanza o ancora al lavoro? Ma non indugiamo oltre e vediamo cosa avranno in serbo per noi le stelle oggi. Si partirà con il piede giusto o bisognerà fare un po’ di fatica per farsi valere? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni. Segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: È un cielo che parla d’amore quello di oggi, non farti sfuggire l’occasione di conoscere una persona carina!

Oroscopo Branko Toro: La stanchezza si fa sentire. Ultimamente è come se non riuscissi a staccare la spina e questo, inevitabilmente, influisce sul tuo umore.

Oroscopo Branko Gemelli: La creatività può davvero rappresentare un asso nella manica in vista dei prossimi mesi, permettendoti di mettere le basi di un nuovo progetto.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Se sei single guardati intorno, possibile che non ci sia nessuno in grado di soddisfare le tue aspettative? Eppure la tua presenza non passa certo inosservata.

Oroscopo Branko Leone: Sai cosa vuoi e come fare per ottenerlo. Sul lavoro hai chiari gli obiettivi ma cerca di curare anche le relazioni con i colleghi.

Oroscopo Branko Vergine: Bello questo cielo per i sentimenti! Se sei in coppia da tempo ora quello che desideri è ufficializzare l’unione e magari pensare ad un lieto evento.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Hai dalla tua un’intuizione quasi infallibile, gli altri ti ritengono una preziosa spalla sulla quale appoggiarsi ed anche quest’oggi non sarai da meno!

Oroscopo Branko Scorpione: Di recente hai supportato una persona cara che stava attraversando un momento no. Ora cerca invece di ascoltare come stai tu dando sfogo alle tue emozioni.

Oroscopo Branko Sagittario: Bello questo cielo se vuoi allargare la tua cerchia di amici e chissà se tra questi non spunterà una persona carina con la quale instaurare un legame maggiormente profondo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Bello questo cielo per i sentimenti, sei decisamente più leggero e pronto a vivere delle nuove avventure! Le novità non mancheranno.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi potresti chiedere al partner delle conferme, alle volte lo senti distanti e non riesci a comprenderne il motivo. Se c’è qualcosa che non va è sempre meglio parlarne.

Oroscopo Branko Pesci: È un cielo che scalda il cuore quello di oggi, hai voglia di innamorarti e di avere al tuo fianco una persona che possa davvero apprezzarti e renderti felice.